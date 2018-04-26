«Атланта» рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера

Руководство «Атланты Хоукс», которое уволило главного тренера Майка Буденхольцера, рассматривает несколько кандидатур на пост наставника команды, сообщает баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски

В шорт-листе «Атланты» значатся Дэвид Вантерпул («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Име Удока («Сан-Антонио Спёрс»), Джеймс Боррего («Сан-Антонио Спёрс»), Нэйт Тиббетс («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Стивен Сайлас («Шарлотт Хорнетс»)

Напомним, 48-летний специалист возглавил «Атланту» в 2013 году после 17 лет, проведённых в качестве ассистента главного тренера «Сан-Антонио». Под его руководством клуб из штата Джорджия в сезоне-2014/15 одержал 60 побед в регулярном чемпионате и вышел в финал плей-офф Восточной конференции.