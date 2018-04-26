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Усик: очень нравится творчество Василия Вакуленко
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Усик: очень нравится творчество Василия Вакуленко 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что ему нравится творчество Василия Вакуленко, известного также как Баста.
«На концерт Василия Вакуленко очень хотел бы попасть. Мне просто очень нравится его творчество. Но он же сейчас невъездной в Украину и его концертов давно не было. А так я два или три раза, когда он выступал в Киеве, был на его концертах. Хочу сказать, что очень удовлетворён тем, что он делает. Да, он тренируется — есть в «Инстаграме» видео, где он бьёт по «лапкам». Видно, что у парня есть понимание — Василий Михалыч может шарахнуть не только текстом, но и ручкой», — сказал Усик в эфире проекта «Отдушивдушу».
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