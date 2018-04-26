Усик: очень нравится творчество Василия Вакуленко

Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что ему нравится творчество Василия Вакуленко , известного также как Баста.

«На концерт Василия Вакуленко очень хотел бы попасть. Мне просто очень нравится его творчество. Но он же сейчас невъездной в Украину и его концертов давно не было. А так я два или три раза, когда он выступал в Киеве, был на его концертах. Хочу сказать, что очень удовлетворён тем, что он делает. Да, он тренируется — есть в «Инстаграме» видео, где он бьёт по «лапкам». Видно, что у парня есть понимание — Василий Михалыч может шарахнуть не только текстом, но и ручкой», — сказал Усик в эфире проекта «Отдушивдушу».