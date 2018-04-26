Репьёвскую администрацию в Воронежской области возглавил юрист 

За кандидатуру Романа Ефименко проголосовали единогласно. Совет народных депутатов Репьёвского района в четверг, 26 апреля, избрал нового главу местной администрации. Пост занял Роман Ефименко. За его кандидатуру единогласно проголосовали все участвующие в заседании депутаты, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в администрации района. Ефименко вступит в должность в ближайшие дни. На пост главы администрации Репьёвского района претендовали два кандидата — юрист, замглавы администрации района Роман Ефименко, временно исполняющий обязанности главы, а также руководитель центрального филиала АУ «МФЦ» в Воронежской области Юрий Жегульский. Всего на участие в конкурсе поступало три заявления, но максимальное количество баллов набрали только двое. Именно они и стали победителями конкурса, проведённого 23 апреля. Итоговое решение принял Совет народных депутатов. Прежний глава администрации Репьёвского района Михаил Ельчанинов досрочно сложил полномочия в конце августа 2017 года. Его назначили на должность заместителя главы администрации Хохольского района. Сейчас он временно исполняет обязанности руководитель вместо Павла Пономарёва, который находится под домашним арестом в связи с делом о злоупотреблении полномочиями. Справка Роман Ефименко родился в курском городе Дмитриев в 1981 году. В 2005-м окончил Воронежский госуниверситет по специальности юриспруденция, в 2008-м — Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность Ефименко начал в 2001 году. Поработал юрисконсультом в нескольких воронежских организациях. С апреля 2008 года был начальником организационно-правового отдела Совета народных депутатов Семилукского района, с августа 2008 года — начальником организационно-правового отдела районной администрации. В феврале 2009 года стал руководителем отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Семилукского района. С июля 2011 года по сентябрь 2017 года работал заместителем главы администрации Репьёвского муниципального района. Потом в течение двух месяцев был заместителем главы администрации Хохольского района, а затем в ноябре 2017 года вновь вернулся на должность заместителя главы репьёвской администрации. Дарья Крымова