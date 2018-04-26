Гимнастки из Мосрентгена примут участие во всероссийских соревнованиях

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Команда из шести участниц, представляющая поселение Мосрентген, 29 апреля отправится на всероссийские соревнования «Окские зори», которые состоятся в Алексине — городе в Тульской области.

— Это довольно престижные и крупные состязания, которые проводятся в масштабах страны. Соревнования приурочены к 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, — проинформировала сотрудница Центра физической культуры и спорта Светлана Павлова . — Тренер коллектива Мария Салмина

Отметим, что «Окские зори» — это ежегодный турнир среди из городов России по художественной гимнастике, который проводится накануне 9 Мая.