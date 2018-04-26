Расширенное заседание итоговой коллегии Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике состоялось

С докладом об итогах работы ведомства за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018 год выступил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Наталья Владимировна Гольцова.

В рамках расширенного заседания содокладчиками стали:

— первый заместитель министра Павел Юрьевич Вечтомов «Развитие массового спорта в Удмуртской Республике»; — заместитель министра Сергей Иванович Артамонов «Об осуществлении спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта на территории Удмуртской Республики»; — заместитель министра Дмитрий Александрович Гавриков «Реализация государственной молодежной политики в Удмуртской Республике. Профилактика правонарушений в молодежной среде»; — главный судья ВФСК ГТО Александр Геннадьевич Пантюхин «Реализация ВФСК ГТО на территории Удмуртской Республики». В работе коллегии также приняли участие заместители Глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители органов управления физической культурой, спортом и молодёжной политики городов, районов республики и подведомственных учреждений, представители общественных организаций в сфере спорта и молодёжной политики, представители учебных заведений, представители работающей молодежи и другие ведущие специалисты региона в области спорта и молодежной политики. Заседание открыл Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Александрович Свинин, обозначив цели и задачи, стоящие перед ведомством в 2018 году.

…«Спорт является одним из главных приоритетов экономики республики. Моя задача, задача министра спорта региона и всех работников отрасли состоит не только в развитии профессионального спорта в республике, но и любительского. Мы достаточно неплохо продвинулись в этом направлении»

…«Да, реализуются государственные программы, но необходимо активно работать с сообществом молодых людей. Необходимо понимать, что не только Глава Удмуртской Республики должен быть «драйвером» этого вектора, необходимо выстраивать систему поиска и продвижения молодежных инициатив, так как это наш потенциал»

В конце своего приветственного слова Александр Александрович Свинин отметил, что работы у министерства еще много и хотелось бы увидеть план развития ведомства на 2018 год. Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу, пожелал и дальше относится к своему делу искренне и честно. В рамках официальной встречи были отмечены государственными и ведомственными наградами, а также благодарственными письмами работники отрасли.