Пятый этап III Международного Фестиваля скандинавской ходьбы. Итоги

Более 300 участников из городов и районов Удмуртии приехали на пятый этап III Международного Фестиваля скандинавской ходьбы в Сарапул 22 апреля. Спортивный праздник проходил на отреставрированной городской набережной, несмотря на шквалистый ветер.

«Скандинавы не боятся ни морозов, ни слякоти, ни холмистых дистанций. На этот раз мы прошли еще и испытание ветром. Местами он задувал до 15 м/с. Все выдержали натиск стихии, дошли до финиша, а гости города смогли к тому же насладиться красотами одного из самых живописных мест Сарапула. Трасса проходила по брусчатке и гравийной дороге. Круги были сделаны по 2,5 километра», — рассказал вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Фелун Шайхалисламов.

Пройдя мастер-класс по технике от коуч-тренера ONWF Михаила Пасынкова, новички смогли протестировать скандинавскую ходьбу в масс-старте на 800 метром. Возглавляли заход председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков и депутат Елена Бекишева. Следом стартовали спортсмены на дистанции 5 и 10 километров. Самой массовой стала «пятерочка», в которой приняло участие около 200 человек, в том числе, и глава города Александр Ессен

«Фестиваль — это самый доступный и эффективный способ популяризации спорта и вовлечения граждан. После статей, сюжетов на телевидении и репостов в интернете я уверен, интересующихся и занимающихся скандинавской ходьбой станет намного больше. Я убежден, что это самый простой вид активности, с которого человек может начать занятия физкультурой. Нагрузки здесь можно регулировать в зависимости от самочувствия. Я сам активно занимался скандинавской ходьбой, чтобы подготовиться к бегу», — подчеркнул Александр Ессен.

На фестивале соревновались как любители, так и профессиональные спортсмены. Особый интерес к стартам уже не в первый раз проявляют легкоатлеты из СДЮШ Сарапульского района.

«Я работаю тренером-преподавателем и хочу детям на своем примере показать, что в спорте всю жизнь можно тренироваться и показывать результаты. Это мой третий этап на фестивале и третья победа. Как тренеру скандинавская ходьба мне нравится потому, что в отличие от спортивной ходьбы и беговых видов, здесь задействованы все группы мышц, и мы только улучшаем свое здоровье. Это абсолютно не бабушкин спорт. Люди после дистанций очень сильно устают, некоторых даже шатает», — отметил мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель СДЮШ Сарапульского района Юрий Гордеев

А вот самой многочисленной командой фестиваля по-прежнему остается региональное отделение «Союза пенсионеров» из Ижевска. В Сарапул они приехали в составе 35 человек, многие из которых прошли дистанцию на 5 километров.

«Мы являемся одним из главных организаторов и, конечно, используем все возможности фестиваля. В любом возрасте важно иметь правильный внутренний настрой. Фестиваль помогает нашим бабушкам и дедушкам радоваться жизни и быть в форме. Хоть завтра готовы ехать дружной командой на следующий этап в Камбарку», — отметила председатель РО ООО «СПР» в УР Любовь Шамшурина.

Возможности корпоративного досуга увидели в фестивале и предприятия Сарапула, выставив свои команды и предоставив подарки на розыгрыш призов. Вне зависимости от результатов все участники получили фирменные медали и смогли подкрепиться кашей с горячим чаем. Напомним, что фестиваль организован Федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии и РО ООО «СПР» в УР при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР и партнеров. В 2018 году мероприятия проводятся на средства Фонда президентских грантов. III Международный Открытый Фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии в 2018 году реализуется на средств Фонда президентских грантов, является частью проекта «Удмуртия — территория спорта», а финал мероприятия включен в календарь событийного туризма республики 2018 года. Стоит отметить, что финал состоится 25 августа в Ижевске. Он станет завершающим этапом в череде республиканских соревнований, которые уже прошли в Можге, Глазове, Воткинске, Уве и ожидаются в Камбарке и Ижевске. Следующий этап Фестиваля пройдет в Камбарке 27 мая.