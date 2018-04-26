«Дилетантские чтения» о пиратском кодексе прошли в Государственном историческом музее

На этот раз темой лекции стала история возникновения и развития пиратов от античных времен до сегодняшних дней.

Тема пиратства многим с детства близка, благодаря романам Вальтера Скотта , фильмам «Одиссея Капитана Блада» и «Пиратам Карибского моря». Мир морских разбойников был более грязным, жестоким и менее интересным, чем описанный в романах. Однако, несмотря на кровожадную сущность, пираты на самом деле создавали собственные законы и кодексы чести, как и многие другие представители криминального мира.

Историк Алексей Кузнецов рассказал, что своеобразные законы у пиратов были, и менялись они редко. Для примера он зачитал один из пиратских договоров, датированный началом XVIII века, подписывать его обязывали каждого вступившего в команду капитана Джона Филлипса на судно «Эвенджер», или «Мститель».

Каждый из членов команды имеет равные права при принятии решений, равную долю добычи и волен использовать эту долю так, как ему заблагорассудится. Если только команда не испытывает голод и другие лишения

— Алексей Кузнецов, историк.

О такой демократичности пиратов слышали многие, однако уже следующие пункты довольно неожиданны: игра в карты или в кости на деньги запрещена, огни и свечи должны быть погашены в 8 часов вечера. Тут же оговорка: если

кто-то захочет продолжать пить спиртное, он должен делать это на верхней палубе. Оружие всегда должно быть в полной боевой готовности. Женщинам находиться на корабле запрещено, любой, кто тайно приведет женщину, будет казнен.

Тем не менее прецеденты были, более того в истории известны две пиратки — командирши пиратские. Тот кто покинет судно во время боя будет казнен или высажен на необитаемый остров. Драки на корабле запрещены, дуэли на мечах или пистолетах могут проходить только на берегу

— Алексей Кузнецов, историк.

кто-либо

захочет покинуть команду, то он обязан внести крупный штраф по тысяче дублонов на каждого из оставшихся. В договоре также закрепляется размер доли от награбленного за всеми членами команды, начиная от капитана, заканчивая последним матросом. Заранее на берегу озвучиваются кары за разные проступки.

Так, например, если

кто-либо

проявит трусость, попытается утаить от других часть общей добычи или убежать, команда должна высадить виновного на необитаемый остров с бутылкой пороха, бутылкой рома, бутылкой пресной воды и заряженным пистолетом.