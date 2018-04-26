Депутат Магомед Гаджиев учредил денежные призы для всех участников спортивного фестиваля «Крылья надежды»

Он состоялся на базе городской специальной коррекционной школы-интерната.

Организаторы фестиваля — Дагестанское региональное отделение федерации спорта слепых, которое выиграло грант главы республики в области физической культуры и спорта за 2017 год.

Участниками фестиваля стали порядка 100 детей в возрасте от 6 до 10 лет с частичной и полной потерей зрения. Ребята состязались в таких видах спортивной программы как бег на 60 метров, прыжки в длину, метание мяча, дартс, шашки и перетягивание каната.

По результатам фестиваля будет сформирована дагестанская команда для участия во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению, которая пройдет с 17 по 23 сентября в городе Новочебоксарск Республики Чувашия.

Все призеры были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками, в том числе ноутбуками. Все участники фестиваля также были отмечены денежными призами, учреждёнными депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым.

Благотворительные акции, направленные на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья Магомедом Гаджиевым и президентом благотворительного фонда «Озарение» Гаджимурадом Магомедрасуловым, проводятся на постоянной основе.