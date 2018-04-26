Как телешоу помогают людям похудеть: 18 шокирующих примеров

1. Эмбер Рахди, 299 кг и 107 кг (верхнее фото)

Когда лишний вес исчисляется цифрой в 5-6 кг, нет повода для беспокойства — правильное питание, немного физкультуры, и организм быстро приходит в норму. Когда же цифра на весах зашкаливает за 100-200, а то и 300 кг, это очень серьёзный повод взяться за своё здоровье.

На телевидение регулярно идут весьма популярные реалити-шоу, в которых люди соревнуются в похудении. В таком форме борьба с лишним весом проходит весьма эффективно, а успешные результаты участников вдохновляют миллионы людей по всему миру. Один из таких проектов на канале TLC примечателен тем, что в нём принимают участие люди, которые весят больше 250 кг. Глядя на их фотографии до и после, невозможно удержаться от возгласа удивления.

2. Марла Мкэнтс, 362 кг и 136 кг 3. Кристина Филипс, 321 кг и 83 кг 4. Дональд Шелтон, 306 кг и 133 кг 5. Никки Вебстер, 294 кг и 107 кг 6. Мелисса Д. Моррис, 296 кг и 80 кг 7. Паула Джонс, 250 кг и 122 кг 8. Чак Тернер, 314 кг и 196 кг 9. Лора Перес, 245 кг и 172 кг 10. Бетти Джо, 296 кг и 90 кг 11. Диана, 272 кг и 101 кг 12. Генри Футс, 340 кг и 113 кг 13. Джун Маккамея, 272 кг и 167 кг 14. Жалин Витворт, 272 кг и 136 кг 15. Эшли Данн-Братчер, 328 кг и 213 кг 16. Джеймс, 330 кг и 159 кг 17. Тара, 274 кг и 126 кг 18. Оливия Круз, 263 кг и 90 кг «Ридус» не раз рассказывал об успехах, которых добиваются люди в деле преображения своей фигуры.

Так, мы публиковали невероятные истории похудения от бывших толстяков, которые нашли мотивацию, силы и упорство и сумели добиться идеальной формы.

Мотивация — вообще едва ли не самое главное на пути к цели.

Вот одна девушка, например, похудела на полцентнера ради хорошего секса.

А пузатого отца семейства заставили похудеть его трое детей. Ради них он добился такой идеальной формы, что теперь похож скорее на студента, чем на взрослого дяденьку.

Искреннее восхищение интернет-сообщества вызвала сексуальная мама пятерых детей, которая похудела на 115 кг, обзавелась потрясающим телом с кубиками на прессе и стала самой желанной женщиной Англии.