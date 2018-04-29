Работа мечты: авиакомпания ищет сотрудников, которым будут платить за путешествия

Исландская международная бюджетная авиакомпания Wow Air ищет нескольких сотрудников, которые смогут путешествовать за счет работодателя, еще и получать за это деньги. Те, кому предложат рабочее место, смогут все лето летать в разные страны и докладывать о всех сервисах, которыми они пользовались, в блогах, социальных сетях и на сайте перевозчика.

Авиакомпания ищет двух друзей, которые имеют свободное время летом этого года, а также умеют веселиться и мыслить глобально. Такая вакансия появилась 23 апреля и уже заинтересовала множество граждан со всего мира. Однако для руководства компании предпочтительнее разработчики контента или один такой человек, который сможет взять с собой друга. Отобранные кандидаты впоследствии смогут перебраться в Исландию почти на все лето, а их работа начнется 1 июня и закончится 15 августа. В качестве офиса сотрудникам будет предоставлена квартира в Рейкьявике, где можно будет отдохнуть и написать тексты о путешествии. В частности, работникам придется не только путешествовать на самолетах авиакомпании Wow Air, но и предоставлять фотоотчет о проделанной работе, красочно описывать свои приключения и заполнять статьями сайт перевозчика. За свою работу они будут получать ежемесячную зарплату, которая составит 4 тысячи долларов. Сотрудникам должно быть не менее 18 лет, а также они смогут самостоятельно выбирать куда им отправиться в очередной раз — авиакомпания совершает рейсы в 20 городов стран Европы и США. Чтобы принять участие в конкурсе ради такой работы, необходимо снять видео с рассказом о родном городе, загрузить его на личный канал в YouTube и прикрепить ролик к заявке, которую нужно оставить на сайте Wow Air. Прием таких материалов от желающих заканчивается в середине мая и тогда можно будет узнать имена победителей.]]>