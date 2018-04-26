фото hctorpedo.ru«Петерис был отличным, приятным, прекрасным, позитивным, трудолюбивым». Как болельщики проводили главного тренера «Торпедо»ХК «Торпедо» не продлил контракт с Петерисом Скудрой. Болельщики хоккейного клуба разделились на два лагеря: одни восприняли уход с радостью, другие же, наоборот, называют Петериса эпохой «Торпедо». Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф КХЛ. В социальной сети в группе ХК «Торпедо» желают Петерису Скудре удачи и карьерного роста в КХЛ.
«Спасибо, Петерис Скудра, за вашу работу! Вы для Торпедо, как целая эпоха! Нижний Новгород будет вас помнить и любить ещё очень-очень, очень долго! Не забывайте и Вы нас. От всей души, желаю удачи и карьерного роста в КХЛ» — пожелала Мария Арюхова.JTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLWNhcHRpb25lZCUyMGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbmslM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJoODk1MXVueFExJTJGJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXZlcnNpb24lM0QlMjI4JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRkZGJTNCJTIwYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMGJvcmRlci1yYWRpdXMlM0EzcHglM0IlMjBib3gtc2hhZG93JTNBMCUyMDAlMjAxcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuNSUyOSUyQzAlMjAxcHglMjAxMHB4JTIwMCUyMHJnYmElMjgwJTJDMCUyQzAlMkMwLjE1JTI5JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMXB4JTNCJTIwbWF4LXdpZHRoJTNBNjU4cHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUzQiUyMHdpZHRoJTNBOTkuMzc1JTI1JTNCJTIwd2lkdGglM0Etd2Via2l0LWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIwd2lkdGglM0FjYWxjJTI4MTAwJTI1JTIwLSUyMDJweCUyOSUzQiUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycGFkZGluZyUzQThweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM0Y4RjhGOCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E0MHB4JTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTUwJTI1JTIwMCUzQiUyMHRleHQtYWxpZ24lM0FjZW50ZXIlM0IlMjB3aWR0aCUzQTEwMCUyNSUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQXVybCUyOGRhdGElM0FpbWFnZSUyRnBuZyUzQmJhc2U2NCUyQ2lWQk9SdzBLR2dvQUFBQU5TVWhFVWdBQUFDd0FBQUFzQ0FNQUFBQXBXcW96QUFBQUJHZEJUVUVBQUxHUEMlMkZ4aEJRQUFBQUZ6VWtkQ0FLN09IT2tBQUFBTVVFeFVSY3pNelBmMzk5ZlgxJTJCYm01bXpZOUFNQUFBRGlTVVJCVkRqTHZaWGJFc01nQ0VTNSUyRlA4JTJGdDlGdVJWQ1JtVTczSldsem9zZ1NJSVpVUkNqbyUyRmFkJTJCRVFKSkI0SHY4QkZ0JTJCSURwUW9DeDF3ak9TQkZoaDJYc3N4RUlZbjN1bEklMkY2TU5SZUUwN1VJV0pFdjhVRU9XRFM4OExZOTdrcXlUbGlKS0t0dVlCYnJ1QXlWaDV3T0hpWG1waTV3ZTU4RWswMjhjend5dVFkTEtQRzFCa2I0Tm5NJTJCVmVBbmZIcW4xazQlMkJHUFQ2dUdRY3Z1MmgyT1Z1SWYlMkZnV1VGeXk4T1dFcGR5WlNhM2FWQ3FwVm9WdnpaWjJWVG5uMndVOHF6VmpERGV0TzkwR1N5OW1WTHF0Z1lTeTIzMU14clk2STJnR3FqclRZMEw4ZnhDeGZDQmJoV3JzWVlBQUFBQUVsRlRrU3VRbUNDJTI5JTNCJTIwZGlzcGxheSUzQWJsb2NrJTNCJTIwaGVpZ2h0JTNBNDRweCUzQiUyMG1hcmdpbiUzQTAlMjBhdXRvJTIwLTQ0cHglM0IlMjBwb3NpdGlvbiUzQXJlbGF0aXZlJTNCJTIwdG9wJTNBLTIycHglM0IlMjB3aWR0aCUzQTQ0cHglM0IlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMjAlM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBtYXJnaW4lM0E4cHglMjAwJTIwMCUyMDAlM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUyMDRweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRnAlMkZCaDg5NTF1bnhRMSUyRiUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjMwMDAlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBmb250LXN0eWxlJTNBbm9ybWFsJTNCJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjB0ZXh0LWRlY29yYXRpb24lM0Fub25lJTNCJTIwd29yZC13cmFwJTNBYnJlYWstd29yZCUzQiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMl9ibGFuayUyMiUzRSVEMCU5QyVEMSU4QiUyMCVEMCVCRSVEMSU4MiUyMCVEMCVCMiVEMSU4MSVEMCVCNSVEMCVCOSUyMCVEMCVCNCVEMSU4MyVEMSU4OCVEMCVCOCUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCNCVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCQiVEMSU4RiVEMCVCNSVEMCVCQyUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU5MSVEMCVCQyUyMCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiUyMCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCUyMCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCNSVEMCVCOSUyMCVEMCVCQiVEMSU4RSVEMCVCMSVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVCOSUyMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCNCVEMSU4QiUyMCUyMCU0MGhjdG9ycGVkbyUyMCVEMCU5RiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCOCVEMSU4MSVEMCVCMCUyMCVEMCVBMSVEMCVCQSVEMSU4MyVEMCVCNCVEMSU4MCVEMSU4MyUyMCVEMCU5MiUyMCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4QyUyMCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiUyMCVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCQyUyMCVEMCVCNiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCNSVEMCVCQyUyMCVEMCU5RCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QiVEMSU4NSUyMCVEMCVCMiVEMCVCNyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCMiUyMCVEMCVCOCUyMCVEMCVCOCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSUyQyUyMCVEMCU5NyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSUyMCVEMCVCMiVEMSU4QiUyMCVEMSU4MiVEMCVCRSVEMSU4NyVEMCVCRCVEMCVCRSUyQyUyMCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMSU4MCUyQyUyMCVFMiU4MCU5NCUyMCVDMiVBQiVEMCU5RCVEMCVCNSUyMCVEMCVCOCVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNSVEMSU4MiUyMCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMSU4MyVEMSU4MSUyMCVEMCVCMiUyMCVEMSU4NSVEMCVCRSVEMCVCQSVEMCVCQSVEMCVCNSVEMCVCOSVDMiVCQi4lMjAlRDAlOTIlRDAlQjAlRDAlQkMlMjAlRDAlQjYlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjUlRDAlQkMlMjAlMjAlRDElODclRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQkYlRDAlQjglRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIlMjAlRDAlOUQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDElOEIlRDElODUlMjAlRDAlQjIlRDElOEIlRDAlQkYlRDElODMlRDElODElRDElODIlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlMjAlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQjQlMkMlMjAlRDAlOUYlRDElODMlRDElODElRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkMlMjAlRDAlQjIlMjAlRDElODIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjUlRDElODAlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjklMjAlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjElRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjUlMjAlRDAlOUQlRDAlQjUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQkUlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjUlRDElODIlMjAlRDAlOTYlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjUlRDAlQkMlMjAlRDAlQjIlRDElODElRDAlQjUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDElODElRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQjElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMkMlMjAlRDElODUlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDElODglRDAlQjUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjglMjAlRDAlQjglRDElODElRDAlQkElRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQl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успокоится, скажем спасибо Петерису за команду, надо доверять больше молодёжи, которая именно будет пахать. Легионеров надо брать, которые будут сильнее наших игроков. И самое важное рисунок игры, хочется смотреть и наслаждаться игрой. Кстати в этом году пиар хорошо работал, спасибо, что поддерживаете инвалидов, они тоже люди», — написал Денис Мороз.
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тебе Петерис за отличную, прекрасную, достойную и очень приятную работу в Торпедо за эти 5 лет! Но уважаемые болельщики ХК Торпедо не стоит списать Скудру со счетов, за эти пять лет Скудра поднял команду на вершину и именно благодаря ему мы выходили в плэй-офф! И самое знаменательное это конечно победа Торпедо в первом раунде плэй-офф кубка Гагарина над Йокеритом в 2016-м! Были победы и поражения, удачи и неудачи, взлеты и падения, радости и разочарование! Но всё равно Петерис Скудра вытаскивал Торпедо в нужные моменты и в трудные минуты! Петерис был отличным, приятным, прекрасным, позитивным, трудолюбивым, светлым очень хорошим человеком в Торпедо и как тренер, с хорошим чувством юмора, поднял настрой и вел команду вперед! Но я считаю, что смена тренерского штаба Торпедо это пойдет на пользу и подогреет интерес к нашей команде! Желаю тебе удачи в дальнейшей карьере тренера и мы тебя не забудем, как тренера Торпедо и Нижний Новгород будет помнить тебя! Петерис Скудру все равно остается в истории Торпедо! Петерис Скудра самый лучший и техничный тренер в Торпедо за последние годы! Спасибо, за Всё Петерис и удачи в будущем в карьере тренера!» — добавил Николай Князев.