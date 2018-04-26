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«М. Видео» приобрело «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
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«М. Видео» приобрело «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей 

Ведомости 1 час назад
Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М. Видео» приобрел вторую по величине сеть магазинов «Эльдорадо», говорится в сообщении компании. Сделка закрыта 26 апреля, ее сумма составила 45,5 млрд руб. без учета кредитных обязательств «Эльдорадо».
Сумма сделки соответствует справедливой рыночной оценке, отмечает «М. Видео». Компания купила 100% в «Эльдорадо» на свои средства, а также привлекла кредит ВТБ.
Объединение «М. Видео» и «Эльдорадо» позволит увеличить охват клиентов и региональное покрытие, указано в сообщении. Под управлением объединенной компании будет работать 831 магазин в 200 крупнейших городах России.
«Эльдорадо» и «М. Видео» входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ранее компании не были объединены. В процессе слияния будет создано единое юрлицо — это должно произойти до конца первого квартала 2019 г. Оба бренда при этом сохранятся.
Ранее стало известно, что «М. Видео» может купить российский бизнес Media Markt. Пока сделка находится в стадии переговоров.
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