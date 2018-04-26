Энергетики уральского филиала ФСК ЕЭС продемонстрировали спецтехнику

Энергетики филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала показали журналистам спецтехнику, предназначенную для работ в труднодоступных местах. Мероприятие состоялось в рамках специализированного пресс-тура.

Корреспонденту "Уралинформбюро" продемонстрировали вахтовый автомобиль и вышку. Они задействуются при проведении ремонтных работ на линиях электропередачи 220-500 кВ, а также на оборудовании подстанций 220-500 кВ.

"При проведении ремонтных работ на воздушных линиях у нас используется вездеходная техника, предназначенная для проезда по затруднённой местности. Бригада электромонтеров-линейщиков, к примеру, выезжает на объекты на вахтовом автомобиле НефАЗ ", — рассказал начальник отдела эксплуатации ЛЭП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС Алексей Кокшаров. — Также у нас на территории базы представлена вышка на базе КамАЗа с максимальной стрелой подъема 45 метров".

Стоит отметить, что на базе Свердловского предприятия находится весь транспорт, используемый специалистами уральского филиала ФСК ЕЭС в работе. В том числе, там базируются машины для проезда по заболоченной местности.