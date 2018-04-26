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Энергетики уральского филиала ФСК ЕЭС продемонстрировали спецтехнику
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Энергетики уральского филиала ФСК ЕЭС продемонстрировали спецтехнику 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Энергетики филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала показали журналистам спецтехнику, предназначенную для работ в труднодоступных местах. Мероприятие состоялось в рамках специализированного пресс-тура.
Корреспонденту "Уралинформбюро" продемонстрировали вахтовый автомобиль и вышку. Они задействуются при проведении ремонтных работ на линиях электропередачи 220-500 кВ, а также на оборудовании подстанций 220-500 кВ.
"При проведении ремонтных работ на воздушных линиях у нас используется вездеходная техника, предназначенная для проезда по затруднённой местности. Бригада электромонтеров-линейщиков, к примеру, выезжает на объекты на вахтовом автомобиле НефАЗ", — рассказал начальник отдела эксплуатации ЛЭП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС Алексей Кокшаров. — Также у нас на территории базы представлена вышка на базе КамАЗа с максимальной стрелой подъема 45 метров".
Стоит отметить, что на базе Свердловского предприятия находится весь транспорт, используемый специалистами уральского филиала ФСК ЕЭС в работе. В том числе, там базируются машины для проезда по заболоченной местности.
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