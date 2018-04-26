В Кремле назвали двуликой позицию Британии по борьбе с отмыванием денег

В Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, имеющей свои собственные офшоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Ряд стран, в том числе Великобритания, занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходах. С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории имеют вот такие финансовые и налоговые лакуны. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — сказал Песков журналистам.

По его словам, само по себе размещение средств в таких «лакунах» не является законным и это нужно учитывать, однако если сами средства являются нелегально полученными доходами, то «это совсем другая история».

«Россия, соответствующие органы в Российской Федерации, в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — подчеркнул он.

Ранее газета The Times сообщила, что Британия может раскрыть имена россиян, хранящих активы на её территориях.