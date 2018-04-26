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Рокировка перед выборами: в тюменской фракции ЛДПР сменили главу
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Рокировка перед выборами: в тюменской фракции ЛДПР сменили главу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главой фракции ЛДПР в Тюменской городской думе стал депутат Мурат Тулебаев, а его заместителем — Александр Пивторак. Об этом «ФедералПресс» сообщил глава тюменского областного отделения партии Артем Зайцев. По его словам, решение было принять в связи с грядущими выборами в городскую думу.
«Прежний руководитель фракции Алексей Чирков будет сосредоточен будет на партийной работе, на подготовке городского отделения и кандидатов к выборам для достижения результатов, — сообщил Артем Зайцев. — Партия сегодня активно занимается подбором кандидатов. В начале июня высшей совет ЛДПР рассмотрит представленный нашим отделением список. Планируем в конце июня — начале июля провести региональную конференцию по выдвижению наших кандидатов. Верим, что результат, который был достигнут в 2013 году, будет сохранен и приумножен. Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе активно работала с избирателем. Думаю, жители Тюмени это оценили и соответственно окажут нам определенную поддержку».
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