Рокировка перед выборами: в тюменской фракции ЛДПР сменили главу 

Главой фракции ЛДПР в Тюменской городской думе стал депутат Мурат Тулебаев, а его заместителем — Александр Пивторак. Об этом «ФедералПресс» сообщил глава тюменского областного отделения партии Артем Зайцев. По его словам, решение было принять в связи с грядущими выборами в городскую думу.
«Прежний руководитель фракции Алексей Чирков будет сосредоточен будет на партийной работе, на подготовке городского отделения и кандидатов к выборам для достижения результатов, — сообщил Артем Зайцев. — Партия сегодня активно занимается подбором кандидатов. В начале июня высшей совет ЛДПР рассмотрит представленный нашим отделением список. Планируем в конце июня — начале июля провести региональную конференцию по выдвижению наших кандидатов. Верим, что результат, который был достигнут в 2013 году, будет сохранен и приумножен. Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе активно работала с избирателем. Думаю, жители Тюмени это оценили и соответственно окажут нам определенную поддержку».