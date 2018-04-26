Рашит Давыдов: «Гарипова будем вызывать в будущем, но сейчас цейтнот»

— Эмиль — молодец. Он здорово сыграл финальную серию, — отметил Давыдов. — Он сумел мобилизоваться, сфокусироваться на самом важном и дать результат. Но это было только в конце. Гарипов пока не имеет опыта игры за сборную на международном уровне. Хотя бы на Евротуре. И неправильно сейчас кидаться из крайности в крайность. До чемпионата мира осталось три игры и они нужны тем, кто будет играть в Дании.

Если бы у нас был месяц на подготовку, то мы бы его вызвали, дали бы сыграть и дали втянуться. Но сейчас цейтнот. Но в дальнейшем мы собираемся его вызывать. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.