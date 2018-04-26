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СК начал проверку по домогательствам тренера к 17-летней спортсменке
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СК начал проверку по домогательствам тренера к 17-летней спортсменке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следователи проверяют информацию о домогательствах тренера к 17-летней спортсменке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Врадий сообщила, что, по словам матери спортсменки, тренер неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями вплоть до исключения из команды, передает РИА «Новости».
В ближайшее время следователи проведут «весь комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе будут опрошены все лица, которые обладают информацией о фактах, указанных в заявлении».
Ранее российская биатлонистка Анна Моисеева в интервью изданию «Советский спорт» заявила о домогательствах со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.
Так, с сентября 2017 года Тутмин якобы неоднократно предлагал ей вступить в интимные отношения.
Напомним, в декабре 2017 года в экс-врача сборной США по гимнастике осудили на 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии и домогательства к молодым спортсменкам.
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