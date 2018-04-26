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Хамес Родригес: Я разочарован поражением от «Реала»
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Хамес Родригес: Я разочарован поражением от «Реала» 

Советский спорт 1 час назад
«Я очень разочарован, потому что мы выглядели здорово. Думаю, они с трудом создавали голевые моменты. Они забили дважды после наших ошибок, но это говорит о том, какая у них команда. У них сильный характер и как команда они действуют просто здорово. Вот почему мы разочарованы: думаю, мы играли достаточно интенсивно и были очень мотивированы. У нас было множество моментов в этой игре. Но теперь этот матч уже в прошлом, нам надо сосредоточиться на ответной игре», — цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.
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