Африканские страсти с Александром Друзем и NONTRIVIAL CLUB

24 апреля 2018 в атмосферном пространстве ресторана «Здесь и Сейчас. ЗиС» на Итальянской, 2, отгремела очередная битва интеллектуального клуба. Обошлось без жертв, но страсти были по-африкански жаркими. Впереди последняя игра сезона, темой которой станет солнечная Испания.

Исключительно интересные вопросы, прекрасное место и компания светлых умов, сделали эту игру незабываемой для каждого участника и гостя. В этой игре был даже видео-вопрос, записанный собственным корреспондентом NONTRIVIAL CLUB в Марокко.

Еще одним открытием для клуба стал молодой художник Георгий Першин, специально для африканской игры расписавший сценическое пространство для ведущего.

«Георгий — молодой и очень перспективный художник. Встречать талантливых людей, умеющих красиво мыслить — большая радость. Георгию удается украшать нашу жизнь, делать повседневность нетривиальной!», — сказала Александра Григоренко, владелица нетривиального клуба, представляя гостям талантливого художника.

Клуб пополнился новыми игроками — к нетривиальным играм присоединилась команда газеты «Деловой Петербург» и команда учредителей «Здесь и Сейчас. ЗиС». Первая игра для этих команд была довольно успешной. Лучший результат — 15 очков и 1 место заняла команда «Эмпрана». Вторыми на поле интеллектуального сражения с 14 очками стала команда «Шестерка слуг», во главе с Дмитрием Миропольским.

В 2018 году клуб продолжает разыгрывать миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good». Шанс стать миллионером все еще остается у каждой команды.

Блистательные ведущие Александр Друзь Андрей Максимков вместе с организатором игр — эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» в Санкт-Петербурге — NONTRIVIAL CLUB, приглашают любителей нетривиально мыслить на следующую игру, которая будет посвящена Испании и пройдет 7 июня 2018.

Присоединяйтесь к NONTRIVIAL CLUB в социальных сетях, где, в помощь участникам следующих игр, запущена специальная рубрика «Будь готов!».

Умным быть модно!

Дополнительная информация о проекте и правила игры:

www.nontrivial.ru