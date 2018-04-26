Ещё
Африканские страсти с Александром Друзем и NONTRIVIAL CLUB
Далее:
Читайте также:
Ещё

Африканские страсти с Александром Друзем и NONTRIVIAL CLUB 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
24 апреля 2018 в атмосферном пространстве ресторана «Здесь и Сейчас. ЗиС» на Итальянской, 2, отгремела очередная битва интеллектуального клуба. Обошлось без жертв, но страсти были по-африкански жаркими. Впереди последняя игра сезона, темой которой станет солнечная Испания.
Исключительно интересные вопросы, прекрасное место и компания светлых умов, сделали эту игру незабываемой для каждого участника и гостя. В этой игре был даже видео-вопрос, записанный собственным корреспондентом NONTRIVIAL CLUB в Марокко.
Еще одним открытием для клуба стал молодой художник Георгий Першин, специально для африканской игры расписавший сценическое пространство для ведущего.
«Георгий — молодой и очень перспективный художник. Встречать талантливых людей, умеющих красиво мыслить — большая радость. Георгию удается украшать нашу жизнь, делать повседневность нетривиальной!», — сказала Александра Григоренко, владелица нетривиального клуба, представляя гостям талантливого художника.
Клуб пополнился новыми игроками — к нетривиальным играм присоединилась команда газеты «Деловой Петербург» и команда учредителей «Здесь и Сейчас. ЗиС». Первая игра для этих команд была довольно успешной. Лучший результат — 15 очков и 1 место заняла команда «Эмпрана». Вторыми на поле интеллектуального сражения с 14 очками стала команда «Шестерка слуг», во главе с Дмитрием Миропольским.
Вновь среди игроков были знаменитые члены NONTRIVIAL CLUB: Борис Смолкин, Михаил Баркан, Геннадий Смирнов, Николай Миклухо-Маклай.
В 2018 году клуб продолжает разыгрывать миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good». Шанс стать миллионером все еще остается у каждой команды.
Блистательные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков вместе с организатором игр — эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» в Санкт-Петербурге — NONTRIVIAL CLUB, приглашают любителей нетривиально мыслить на следующую игру, которая будет посвящена Испании и пройдет 7 июня 2018.
Присоединяйтесь к NONTRIVIAL CLUB в социальных сетях, где, в помощь участникам следующих игр, запущена специальная рубрика «Будь готов!».
Умным быть модно!
Дополнительная информация о проекте и правила игры:
www.nontrivial.ru
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербургский блогер Николай Соболев принял вызов от Славы Гнойного К ЧМ-2018 в Петербурге запустят дополнительные шаттлы «Зенит» снизит зарплату Юрию Жиркову и продлит с ним контракт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах122
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Назван основной вратарь сборной на ЧМ-2018
Липницкая удивила откровенным фото9
УЕФА введет санкции против «Ромы»1
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение