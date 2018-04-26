По непроверенной информации, уголовные дела возбуждены по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» по факту порочащих и недостоверных сведений на информационных ресурсах, к которым имеет отношение Гофенберг. Та манера вести информационную войну, которую выбрала Гофенберг, уверенно нацеливалась именно на такой финал, — считает политконсультант Эдуард Коридоров:
«Нескончаемая череда скандалов вокруг екатеринбургской пиарщицы и автора телеграм-канала ОйВсе Валентины Гофенберг получила закономерное продолжение — попытка задержания и обыск. Уверен, что Валентина не могла не предполагать такого поворота событий: та манера вести информационную войну, которую она выбрала, уверенно нацеливалась именно на такой финал. Сразу вспоминается недолгий период, когда, после «переформатирования», стараниями Валентины, регионального отделения партии «Родина», ее стал везде сопровождать не менее предприимчивый Сергей Ярутин, ныне также находящийся под арестом.
Страсти вокруг Валентины Гофенберг заставляют задуматься все о том же Телеграме как об инструменте для PR (той его разновидности, которую часто называют «черный»). До сих пор этот инструмент работал как пулемет: очень удобно в телеграм-канале производить вбросы, сливы и публиковать поклепы. Особенно если канал анонимен. Валентина не «шифровалась», авторства не скрывала, а «наезды» на себя даже с удовольствием провоцировала. Теперь, если вина ее будет доказана, вырисовывается печальная, но интересная перспектива. Прецедент: телеграм-разоблачения тоже могут быть делом подсудным. В случае с Гофенберг эти разоблачения еще и автоматически перепечатывались в одном из интернет-СМИ. Поэтому прецедент может оказаться с довеском.
Появляющиеся в Интернете «островки свободы» действительно быстро становятся территорией грязи и безответственности. Местом, где можно быстро и шумно реализовать политический или коммерческий заказ, не стесняя себя при этом культурой изложения фактов и сбором доказательств. Такая «свобода» становится очень часто не озонатором и не ароматизатором общественной атмосферы, а ее весьма пахучим загрязнителем.
Немного зная Валентину, отмечу, что для нее, безусловно, меркантильные мотивы хоть и важны, но не стоят во главе угла. Хочется надеяться, что чаша горькая ее минует. Но надо признать, что в своем стремлении уязвить деятелей, которых Гофенберг считала врагами, она берегов, как говорится, не видела. В любом случае, дело Валентины Гофенберг — это проверка «черного» Телеграма на устойчивость перед законом. Правда, очень бы при этом хотелось, чтобы тот же закон проверил обоснованность ее обвинений в адрес самих законников. Хотя, возможно, именно это и произойдет, если дело дойдет до суда».