«Дело Валентины Гофенберг — это проверка „черного“ Телеграма на устойчивость перед законом»

По непроверенной информации, уголовные дела возбуждены по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» по факту порочащих и недостоверных сведений на информационных ресурсах, к которым имеет отношение Гофенберг. Та манера вести информационную войну, которую выбрала Гофенберг, уверенно нацеливалась именно на такой финал, — считает политконсультант Эдуард Коридоров:

«Нескончаемая череда скандалов вокруг екатеринбургской пиарщицы и автора телеграм-канала ОйВсе Валентины Гофенберг получила закономерное продолжение — попытка задержания и обыск. Уверен, что Валентина не могла не предполагать такого поворота событий: та манера вести информационную войну, которую она выбрала, уверенно нацеливалась именно на такой финал. Сразу вспоминается недолгий период, когда, после «переформатирования», стараниями Валентины, регионального отделения партии «Родина» , ее стал везде сопровождать не менее предприимчивый Сергей Ярутин, ныне также находящийся под арестом.

Страсти вокруг Валентины Гофенберг заставляют задуматься все о том же Телеграме как об инструменте для PR (той его разновидности, которую часто называют «черный»). До сих пор этот инструмент работал как пулемет: очень удобно в телеграм-канале производить вбросы, сливы и публиковать поклепы. Особенно если канал анонимен. Валентина не «шифровалась», авторства не скрывала, а «наезды» на себя даже с удовольствием провоцировала. Теперь, если вина ее будет доказана, вырисовывается печальная, но интересная перспектива. Прецедент: телеграм-разоблачения тоже могут быть делом подсудным. В случае с Гофенберг эти разоблачения еще и автоматически перепечатывались в одном из интернет-СМИ. Поэтому прецедент может оказаться с довеском.

Появляющиеся в Интернете «островки свободы» действительно быстро становятся территорией грязи и безответственности. Местом, где можно быстро и шумно реализовать политический или коммерческий заказ, не стесняя себя при этом культурой изложения фактов и сбором доказательств. Такая «свобода» становится очень часто не озонатором и не ароматизатором общественной атмосферы, а ее весьма пахучим загрязнителем.

Немного зная Валентину, отмечу, что для нее, безусловно, меркантильные мотивы хоть и важны, но не стоят во главе угла. Хочется надеяться, что чаша горькая ее минует. Но надо признать, что в своем стремлении уязвить деятелей, которых Гофенберг считала врагами, она берегов, как говорится, не видела. В любом случае, дело Валентины Гофенберг — это проверка «черного» Телеграма на устойчивость перед законом. Правда, очень бы при этом хотелось, чтобы тот же закон проверил обоснованность ее обвинений в адрес самих законников. Хотя, возможно, именно это и произойдет, если дело дойдет до суда».