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«В нашей команде есть достойные кандидаты в мэры»: юный «клон» Высокинского о праймериз в Екатеринбурге
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«В нашей команде есть достойные кандидаты в мэры»: юный «клон» Высокинского о праймериз в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Студент УРГЭУ Александр Ручьев, которому лишь пять дней назад исполнилось восемнадцать лет, участвует в праймериз, где определятся кандидаты от «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Он рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что узнал о «Клубе общественных инициатив» на одном из мероприятий, где был волонтером. Сейчас Ручьев возглавляет молодежный комитет клуба.
Целью участия в выборах студент назвал «увеличение числа общественно значимых мероприятий» и помощь нуждающимся. Впрочем, конкретные инициативы он пообещал перечислить лишь на дебатах.
Ручьев также ответил на вопрос о том, кого он поддержит на выборах главы города, которого будет назначать гордума. «Вопрос, конечно, непростой, но я думаю, что даже в нашей команде есть достойные кандидаты. Например, руководитель нашего клуба Сметанина Ольга Олеговна», — заявил он.
Наконец, Ручьев прокомментировал свое внешнее сходство с вице-губернатором Александром Высокинским. «Это удачное совпадение. Если вы посмотрите, мои предыдущие фотографии, то заметите, что этот имидж у меня очень давно», — заключил участник праймериз.
«ФедералПресс» напоминает, что на праймериз заявились несколько десятков кандидатов. В их числе действующие депутаты Николай Антонов, Елена Дерягина, Александр Мяконьких, Александр Найданов и Владимир Смирнов.
Фото с личной страницы А. Ручьева на Vk.com
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