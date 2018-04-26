«В нашей команде есть достойные кандидаты в мэры»: юный «клон» Высокинского о праймериз в Екатеринбурге

Студент УРГЭУ Александр Ручьев , которому лишь пять дней назад исполнилось восемнадцать лет, участвует в праймериз, где определятся кандидаты от «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Он рассказал корреспонденту «ФедералПресс» , что узнал о «Клубе общественных инициатив» на одном из мероприятий, где был волонтером. Сейчас Ручьев возглавляет молодежный комитет клуба.

Целью участия в выборах студент назвал «увеличение числа общественно значимых мероприятий» и помощь нуждающимся. Впрочем, конкретные инициативы он пообещал перечислить лишь на дебатах.

Ручьев также ответил на вопрос о том, кого он поддержит на выборах главы города, которого будет назначать гордума. «Вопрос, конечно, непростой, но я думаю, что даже в нашей команде есть достойные кандидаты. Например, руководитель нашего клуба Сметанина Ольга Олеговна», — заявил он.

Наконец, Ручьев прокомментировал свое внешнее сходство с вице-губернатором Александром Высокинским . «Это удачное совпадение. Если вы посмотрите, мои предыдущие фотографии, то заметите, что этот имидж у меня очень давно», — заключил участник праймериз.

Фото с личной страницы А. Ручьева на Vk.com