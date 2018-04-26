Х. Д’Алессандро: в игре с «Реалом» в пользу «Баварии» не назначили три пенальти!

Бывший тренер «Атлетико», «Бетиса», «Райо Вальекано» и ряда других испанских клубов Хорхе Д'Алессандро выразил уверенность, что судейство в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (1:2) было необъективным.

«Я видел, что в этом матче симпатии судьи постоянно были на стороне одной команды. В пользу «Баварии» не назначили три пенальти! Да, именно три. Если отталкиваться от того, какой пенальти поставили «Реалу», когда «фолил» Бенатиа, то это три пенальти», — сказал Д'Алессандро в эфире телеканала Mega TV.