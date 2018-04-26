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Х. Д’Алессандро: в игре с «Реалом» в пользу «Баварии» не назначили три пенальти!
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Х. Д’Алессандро: в игре с «Реалом» в пользу «Баварии» не назначили три пенальти! 

Чемпионат.com 39 минут назад
Бывший тренер «Атлетико», «Бетиса», «Райо Вальекано» и ряда других испанских клубов Хорхе Д'Алессандро выразил уверенность, что судейство в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (1:2) было необъективным.
«Я видел, что в этом матче симпатии судьи постоянно были на стороне одной команды. В пользу «Баварии» не назначили три пенальти! Да, именно три. Если отталкиваться от того, какой пенальти поставили «Реалу», когда «фолил» Бенатиа, то это три пенальти», — сказал Д'Алессандро в эфире телеканала Mega TV.
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Прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико» «Бавария» — «Реал» — 1:2. 25.04.2018. Обзор прессы Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за «Реал»
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