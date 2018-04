Ждем Зайцева на чемпионате мира? «Торонто» все-таки вылетел из плей-офф (видео)

Что сказать об этом крутом седьмом матче серии «Бостон» — «Торонто» (7:4), в котором мы увидели 11 голов? Только то, что «Мэйпл Лифс» хорошо играли 40 минут, а «Брюинз» — все 60.

Вообще «Бостон» превосходил гостей, что видно уже по статистике. Преимущество по броскам (36-24), вбрасываниям (57-43%), немного даже по силовым приемам (33-31). Хотя «Торонто» тоже был поначалу очень хорош — особенно ветеран Патрик Марло . 38-летний форвард сделал дубль, теперь у него в активе 72 кубковых гола — и это 14-е место в истории лиги. Для сравнения, Марио Лемье имеет 76, Яромир Ягр — 78.

PATRICK MARLEAU AGAIN! 2 GOALS IN 6 MINUTES AND THE LEAFS LEAD AGAIN!#TMLTalk 2 — 1 #NHLBruins (#BOSvTOR — Series Tied At 3) #Game7 pic.twitter.com/bQX6Oot701

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.

Первый период остался за «Бостоном» (3:2), но второй был точно за «Торонто» (2:0), при этом хозяева по броскам доминировали (13-6).

За четыре минуты гости смогли перевернуть игру. Шедевром стал гол Каспери Капанена в меньшинстве, когда лидер «Брюинз» Брэд Маршан упустил шайбу на синей линии. Детская ошибка, но она позволила финну улететь на чужие ворота и очень красиво переиграть голкипера Туукку Раска, обведя шайбу по дуге и положив ее в пустой угол. Ах, какой гол!

OH. MY. WORD. WHAT. A. GOAL. KASPERI KAPANEN WITH THE UNREAL FORECHECK TO GET THE BREAKAWAY AND THEN BEAUTIFUL MOVE TO BEAT RASK AND GIVE THE LEAFS THE LEAD! WHAT AN INCREDIBLE EFFORT! #TMLTalk 4 — 3 #NHLBruins (#BOSvTOR — Series Tied At 3) #Game7 pic.twitter.com/XW5TfE618D

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.

И вот до 42-й минуты все у «Мэйпл Лифс» было неплохо. Гигантская толпа болельщиков, которая смотрела хоккей по большому экрану на улице Торонто, уже видела дуэль двух ТТ во втором раунде. Но «Бостон» давил, и в конце концов, защита канадского клуба рухнула.

Два раза «Брюинз» забили в ситуации «4 на 4», когда оборона «Торонто» была не столь плотной. Щелчок защитника Тори Круга от синей линии получился на загляденье, а во втором моменте замечательно в обороне сыграл Кеван Миллер. Он совершил отбор в своей зоне и отправил в прорыв Дебраска, который сделал самый важный дубль в жизни. В итоге этот гол оказался победным. Все остальное для «Бостона» было делом техники.

JAKE DEBRUSK AGAIN! THE BRUINS HAVE STORMED BACK TO TAKE THE LEAD!#TMLTalk 4 — 5 #NHLBruins (#BOSvsTOR Series Tied At 3)#Game7 pic.twitter.com/lcum5dkOUb

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.

Сразу же после матча сборная России через официальный твиттер вызвала в свое расположение защитника «Торонто» Никиту Зайцева . Он провел контрастную серию плей-офф. Но все равно является одним из сильнейших наших игроков обороны. И усилит национальную команду.

Как нам известно, Зайцев хотел бы выступить на чемпионате мира. И если у него нет критических проблем со здоровьем (а в этом матче он сыграл почти 20 минут), то мы увидим Никиту в Дании.

ТАБЛО ДНЯ Бостон — Торонто — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0) Дебраск, Хайнен, Бержерон, Круг, Дебраск, Пастрняк, Маршан — Марло, Марло, Дермотт, Капанен Т: Зайцев (0+0; -2, 0, 1, 19.52) Счет в серии: 4-3 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

ВТОРОЙ РАУНД КУБКА СТЭНЛИ

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 28, 30 апреля, 6*, 10* мая — в Тампе, 2, 4, 8* мая — в Бостоне

«Вашингтон» — «Питтсбург» 26, 29 апреля, 5*, 9* мая — в Вашингтоне, 1, 3, 7* мая — в Питтсбурге

«Нэшвилл» — «Виннипег» 27, 29 апреля, 5*, 10* мая — в Нэшвилле, 1, 3, 7* мая — в Виннипеге

«Вегас» — «Сан-Хосе» 26, 28 апреля, 4*, 8* мая — в Лас-Вегасе, 30 апреля, 2, 6* мая — в Сан-Хосе

* Если потребуется, матчи по времени Нью-Йорка (+7 с Москвой)