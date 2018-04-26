Цифра дня: Сколько заплатила М. Видео за «Эльдорадо»?

Цифра дня: 45 500 000 000 рублей заплатила М. Видео за «Эльдорадо». Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники М. Видео объявила о закрытии сделки по приобретению 100% своего конкурента — «Эльдорадо». Обе компании контролируются группой «Сафмар» Михаила Гуцериева . Планируется, что «Эльдорадо» присоединится к М. Видео. После реорганизации объединённая компания планирует создать единое юридическое лицо к первому кварталу 2019 года, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети. Общее количество магазинов по России под управлением объединённого юрлица достигнет 831 в 200 городах. Управлять объединённой компанией продолжит команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М. Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительный директором Энрике Фернандесом