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СМИ: Спортивный директор ФК «Лейпциг» может сменить Венгера в «Арсенале»
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СМИ: Спортивный директор ФК «Лейпциг» может сменить Венгера в «Арсенале» 

RT на русском 2 часа назад
Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», который по окончании текущего сезона покинет главный тренер Арсен Венгер.
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, Рангник хорошо знаком с некоторыми бывшими и нынешними игроками «Арсенала», кроме того, к нему хорошо относится главный скаут лондонцев Свен Мислинтат.
Отмечается, что в Германии Рангника считают одним из самых талантливых специалистов Бундеслиги.
Переговоры «Арсенала» с потенциальными кандидатами начнутся уже на этой неделе.
Ранее Венгер заявил, что не он принимал решение относительно того, когда именно ему предстоит покинуть команду.
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