В Иркутске открылся первый чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту

ИРКУТСК, 29 апреля. / ТАСС /. Первый Международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью (пожарно-спасательному кроссфиту) открылся в Иркутске в преддверии Дня пожарной охраны, который отмечается в России 30 апреля.

Владимир Пучков. "Из разных регионов России и Узбекистана прибыли команды, которые примут участие в этих соревнованиях. Проигравших в них не будет, так как участие в чемпионате потребовало высокой профессиональной подготовки, умения работать в коллективе, совершенствования профессионального мастерства", — сказал на церемонии открытия чемпионата глава МЧС России

Он подчеркнул, что «сегодня профессии пожарного и спасателя являются самыми востребованными и уважаемыми и в России, и во всем мире».

Почетным гостем чемпионата стал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов . «Специалисты экстренных служб всегда должны быть готовы к любым неожиданным ситуациям, а многоборье как раз дает такую возможность, развивается выносливость. Мне как спортсмену приятно осознавать, что спасательное ведомство выступило инициатором и организатором, по сути, нового спортивного направления и прилагает усилия, чтобы сделать его массовым», — сказал Устюгов.

Организатором состязаний выступили Сибирский региональный центр МЧС России и правительство Иркутской области при поддержке Всероссийского добровольного пожарного общества и спортивного общества «Динамо».

В международном чемпионате принимают участие около 39 команд в составе профессиональных пожарных и спасателей из России и Узбекистана.

Пожарно-спасательный кроссфит

Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Спортсмены участвуют в ней в полном боевом обмундировании, вес которого составляет порядка 25 кг. Они обязаны выполнить в общей сложности 11 силовых упражнений.

Новым видом многоборья, основанным на принципах кроссфита (силовые нагрузки и интенсивность упражнений) в системе МЧС России изначально стали заниматься иркутские пожарные. В 2015 году они провели первые состязания, с тех пор пожарно-спасательный кроссфит стал набирать популярность среди сотрудников МЧС России.