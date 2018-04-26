Волонтеры: депутат Госдумы Газзаев владеет фирмой в Испании

Российский футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев связан с испанской компанией, зарегистрированной в провинции Малага. К такому выводу пришли волонтеры антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».

Авторы расследования сослались на декларацию о доходах Газзаева за 2017 год. Из нее следует, что депутат владеет земельным участком и домом в Испании.

После этого волонтеры обнаружили учрежденную в 2011 году испанскую фирму MARCH-MURCH 2011 SL. Она была зарегистрирована в муниципалитете Эстепона, а ее директором значится человек по имени Валерий Газзаев.

Авторы расследования также утверждают, что сын Газзаева Владимир с 2018 года занимает пост директора другой испанской компании — VGMO DEPORTES COSTA DEL SOL SL. Согласно базе данных, она расположена в муниципалитете Марбелья, неподалеку от Эстепоны.

На основании этих данных волонтеры заявляют, что Валерий Газзаев нарушил законодательство и обязан сдать депутатский мандат.

Сам Газзаев назвал данную информацию «блефом», сообщает Радио Свобода

Согласно данным на сайте Госдумы, доходы Газзаева в 2017 году составили 25,5 млн рублей. Это самый высокий показатель среди депутатов — бывших спортсменов.