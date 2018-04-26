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Волонтеры: депутат Госдумы Газзаев владеет фирмой в Испании
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Волонтеры: депутат Госдумы Газзаев владеет фирмой в Испании 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский футбольный тренер и депутат Госдумы Валерий Газзаев связан с испанской компанией, зарегистрированной в провинции Малага. К такому выводу пришли волонтеры антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».
Авторы расследования сослались на декларацию о доходах Газзаева за 2017 год. Из нее следует, что депутат владеет земельным участком и домом в Испании.
После этого волонтеры обнаружили учрежденную в 2011 году испанскую фирму MARCH-MURCH 2011 SL. Она была зарегистрирована в муниципалитете Эстепона, а ее директором значится человек по имени Валерий Газзаев.
Авторы расследования также утверждают, что сын Газзаева Владимир с 2018 года занимает пост директора другой испанской компании — VGMO DEPORTES COSTA DEL SOL SL. Согласно базе данных, она расположена в муниципалитете Марбелья, неподалеку от Эстепоны.
На основании этих данных волонтеры заявляют, что Валерий Газзаев нарушил законодательство и обязан сдать депутатский мандат.
Сам Газзаев назвал данную информацию «блефом», сообщает Радио Свобода
Согласно данным на сайте Госдумы, доходы Газзаева в 2017 году составили 25,5 млн рублей. Это самый высокий показатель среди депутатов — бывших спортсменов.
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