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Легенда футбола и звезда «Такси» из Франции удивят в выходные Екатеринбург
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Легенда футбола и звезда «Такси» из Франции удивят в выходные Екатеринбург 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург приедут французы с мировым именем: звезда фильма «Такси» и легенда футбола. Увидеть знаменитостей можно будет уже на этой неделе, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
Французские звезды приедут в Екатеринбург на открытие передвижного парка ЧМ-2018. Торжественная церемония состоится в воскресенье, 29 апреля, в историческом сквере на Плотинке. Гостем парка станет легенда мирового футбола, обладатель Суперкубка УЕФА Марсель Десайи. Вместе с ним на Средний урал прилетит французский актер, звезда фильма «Такси» и поклонник футбола Сами Насери. Он примет участие конкурсах и розыгрышах подарков, а также даст автографф-сессию.
На следующий день, в понедельник 30 апреля, в 12.30, состоится презентация волонтерской формы Чемпионата. В мероприятии примет участие Марсель Десайи.
Напомним, Марселю Десайи 49 лет. За своею спортивную карьеру он выступал за футбольные клубы «Марсель», «Милан» и «Челси». В национальной сборной Франции он играл с 1993 по 2004 годы. В апреле 2003 года он установил рекорд по количеству выступлений за французскую сборную.
Актеру Сами Насери 56 лет. Его карьера пошла на взлет после встречи с режиссером и продюссером Люком Бессоном на съемках фильма «Леон». Главной для Насери стала кинокартина «Такси» и последующие три части-продолжения.
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