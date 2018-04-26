25 апреля в Шлиссельбурге стартовал областной велопробег

25 апреля в Шлиссельбурге (Кировский района Ленобласти) стартовал областной велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие организовали, при поддержке администрации Кировского района Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Ленинградская областная общественно физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта».

Торжественное открытие велопробега состоялось на площади перед зданием концертно-спортивного комплекса «Невский». С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Кировского муниципального района по социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова . Она поприветствовала всех присутствующих от имени руководителей района Юнуса Султановича Ибрагимова и Андрея Петровича Витько.

Слова благодарности организаторам мероприятия выразила заместитель главы администрации МО Шлиссельбург Татьяна Владимировна Лоскутова. Она также поблагодарила участников велопробега за активную жизненную позицию, за пропаганду здорового образа жизни и пожелала хорошего настроения, легкого старта и финиша. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса «Я — спортивный журналист». Награждение провел заместитель председателя Совета ЛОРО ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта» Олег Владимирович Горелов . Победителям были вручены грамоты и памятные призы.

По окончании торжественной части колонна велосипедистов отправилась по маршруту от Шлиссельбурга через Рабочие Поселки №1 и №5, Молодцово к Синявинским высотам, где в годы войны шли особенно ожесточенные бои и пролегала линия обороны Ленинграда.

По прибытии на место назначения участники подкрепились солдатской кашей и немного отдохнули. Здесь, на мемориальном комплексе «Синявинские высоты» состоялся торжественно-траурный митинг. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Кировского района ЛО по безопасности Сергей Леонидович Гавронов и ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Васильевич Панфилов

По окончании митинга все участники по традиции возложили цветы к памятнику советским воинам, погибшим в боях за Ленинград у Синявинских высот.