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25 апреля в Шлиссельбурге стартовал областной велопробег
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25 апреля в Шлиссельбурге стартовал областной велопробег 

Ivyborg.ru 1 час назад
25 апреля в Шлиссельбурге (Кировский района Ленобласти) стартовал областной велопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовали, при поддержке администрации Кировского района Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Ленинградская областная общественно физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта».
Торжественное открытие велопробега состоялось на площади перед зданием концертно-спортивного комплекса «Невский». С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации Кировского муниципального района по социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова. Она поприветствовала всех присутствующих от имени руководителей района Юнуса Султановича Ибрагимова и Андрея Петровича Витько.
Слова благодарности организаторам мероприятия выразила заместитель главы администрации МО Шлиссельбург Татьяна Владимировна Лоскутова. Она также поблагодарила участников велопробега за активную жизненную позицию, за пропаганду здорового образа жизни и пожелала хорошего настроения, легкого старта и финиша. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса «Я — спортивный журналист». Награждение провел заместитель председателя Совета ЛОРО ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта» Олег Владимирович Горелов. Победителям были вручены грамоты и памятные призы.
По окончании торжественной части колонна велосипедистов отправилась по маршруту от Шлиссельбурга через Рабочие Поселки №1 и №5, Молодцово к Синявинским высотам, где в годы войны шли особенно ожесточенные бои и пролегала линия обороны Ленинграда.
По прибытии на место назначения участники подкрепились солдатской кашей и немного отдохнули. Здесь, на мемориальном комплексе «Синявинские высоты» состоялся торжественно-траурный митинг. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Кировского района ЛО по безопасности Сергей Леонидович Гавронов и ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Васильевич Панфилов.
По окончании митинга все участники по традиции возложили цветы к памятнику советским воинам, погибшим в боях за Ленинград у Синявинских высот.
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