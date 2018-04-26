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Перехитрить аса. Благодаря чему удалось сбить 34 немецких самолёта?
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Перехитрить аса. Благодаря чему удалось сбить 34 немецких самолёта? 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Когда товарищи прибежали на лётное поле, чтобы поздравить Харитонова со званием Героя Советского Союза, он только пальцем им погрозил: «Хватит, ребята, разыгрывать!». Лётчик только что вернулся с боевого задания, на котором сбил своего двадцатого немца. Не зря этого уникального человека называли «охотником за бомбардировщиками».
Где куётся опыт?
Высочайшая награда была присвоена старшему лейтенанту Василию Харитонову 10 февраля 1943 года. А кажется, совсем недавно был первый, который ярче всего врезался в память. Тогда, на второй месяц войны, молодой лейтенант, только выпустившийся из лётного училища, чуть не погиб. Он так увлёкся стрельбой по «юнкерсу», что сам попал под огонь немецкого истребителя. Вышел из боя над станцией Волосово лишь чудом — фашист по какой-то причине не стал преследовать и добивать повреждённый самолёт с алыми звёздами на крыльях. Харитонов с большим трудом посадил машину на родном ленинградском аэродроме, ведь в крыле зияла огромная дыра. Тогда лётчик вынес для себя первый боевой урок — никогда не увлекаться, не позволять азарту затуманить мозг.
В следующий раз Харитонов перехитрил врага. Чтобы нанести внезапный удар, немец юркнул за облако. Русский летчик сделал то же самое, но с другой стороны. «Мессер» напоролся на пулемётную очередь и загорелся.
С сентября 1941 года немцы бросали на Ленинград армады своих бомбардировщиков и истребителей. Чтобы защитить небо от врага, нашим лётчикам приходилось совершать по 9-10 боевых вылетов в сутки. Тогда и окрепло мастерство Харитонова. Были случаи, его подбивали, но каждый раз он выходил победителем. Руководство отмечало, что этот лётчик всегда смел, находчив и решителен в боях.
В течение трёх блокадных лет Харитонов отражал налёты противника на подступах к Ленинграду, дрался над осаждённым городом, придавая сил изголодавшимся ленинградцам, регулярно барражировал над Дорогой жизни, защищая её от немецко-фашистских захватчиков. За всю войну он совершил более 400 боевых вылетов, лично сбил 34 немецких самолёта.
Почему боялись «ишачков»?
Василий Харитонов родился в Подмосковье в 1922 году. Окончил московскую семилетку и уже в 17 лет вступил в ряды Красной армии. Его всегда тянуло в небо, поэтому вскоре юный курсант добился направления в Борисоглебскую авиационную школу. Отучиться удалось всего год — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Первый год летал на истребителе И-16 — легендарном «ишачке». На нём выиграл большинство дуэлей у немецких асов. К 1943 году Харитонов уже стал звеньевым и водил в бой группы истребителей. Существует немало свидетельств, как его звено бесстрашно бросалось на превосходящие силы противника. Однажды 7 наших «яков» ввязались в бой с 80 немецкими самолётами! Армада летела бомбить Ленинград. Но благодаря героическим действиям наших лётчиков вражеский строй был повреждён. Три бомбардировщика с крестами загорелись, и немцы дрогнули. В том бою Василий Харитонов сбил два пикировщика, а третьего и четвёртого уничтожил совместной со звеньевыми атакой.
Сам герой часто вспоминал один воздушный бой, который произошёл 10 февраля 1943 года. Немецкий «юнкерс» прорвался через огонь наших зениток и уже летел над Международным проспектом — так назывался в то время Московский проспект. Ещё несколько секунд — и начнёт бомбить центр Ленинграда! Василий Харитонов, не думая ни секунды, бросился в лобовую атаку! Немец дрогнул, ушёл с траектории и попытался улететь обратно. Не тут-то было! Длинная очередь догнала «юнкерс» недалеко от Пулково. Бомбардировщик, который так и не сбросил свой смертельный груз, долго дымился в высоких сугробах рядом с передовой линией.
После войны Герой Советского Союза Василий Харитонов ещё 10 лет служил в рядах Советской армии. А после ухода в запас остался в ставшем ему родным Ленинграде. Вся его жизнь была связана с самолётами. Более 28 лет он работал сначала диспетчером, а потом руководителем полётов в аэропорту «Пулково».
Василия Николаевича Харитонова не стало в 2002 году, он похоронен на аллее кавалеров ордена Александра Невского Никольского кладбища Александро-Невской лавры.
Материал подготовлен при поддержке Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
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