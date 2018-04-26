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Лучшие дознаватели России посетили УВД по ЗАО
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Лучшие дознаватели России посетили УВД по ЗАО 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков встретился с дознавателями, принявшими участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции.
По результатам 2-го этапа конкурса дознаватель ОД УВД по ЗАО старший лейтенант полиции Сергей Гудилин занял 1 место среди представителей подразделений дознания г. Москвы. Сергей показал отличные теоретические и практические навыки и знания по специальной, физической, огневой, экспертно-криминалистической и медицинской подготовке. Для лучших дознавателей, представляющих различные регионы России, была организована экскурсия по окружному Управлению, где служит лучший дознаватель столицы. В ходе встречи полицейские с удовольствием общались, делились собственным опытом и профессиональным мастерством друг с другом.
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