Свои заслуженные призы получили богородские «Гвардейцы» 

Состоялось награждение призеров городской игры «Гвардия России 2018».
Победители в различных номинациях, призеры и самые активные участники городской игры «Гвардия России 2018» на прошлой неделе получили свои заслуженные призы. Среди награжденных были и ребята, выступавшие за команды Детского молодежного актива «Богородская юность».
В результате две команды ДМА «Богородская юность» получили шесть кубков, две стелы и восемь настенных часов с эмблемой игры. Самое главное — молодежь из Богородского стала абсолютный победитель игры — среди самых младших и среди самых старших команд.
Стоит отметить, что команды, подготовленные руководителем актива, депутатом Совета депутатов Анной Ивановой, участвуют в игре уже девять лет подряд и с каждым годом призов становится все больше и больше.