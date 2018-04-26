Свои заслуженные призы получили богородские «Гвардейцы»

Состоялось награждение призеров городской игры «Гвардия России 2018».

Победители в различных номинациях, призеры и самые активные участники городской игры «Гвардия России 2018» на прошлой неделе получили свои заслуженные призы. Среди награжденных были и ребята, выступавшие за команды Детского молодежного актива «Богородская юность».

В результате две команды ДМА «Богородская юность» получили шесть кубков, две стелы и восемь настенных часов с эмблемой игры. Самое главное — молодежь из Богородского стала абсолютный победитель игры — среди самых младших и среди самых старших команд.