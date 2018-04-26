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Медведев обсудил с экспертами вопросы совершенствования госуправления
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Медведев обсудил с экспертами вопросы совершенствования госуправления 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев на этой неделе обсудил с экспертами вопросы совершенствования государственного управления. Тема состава нового правительства на встрече не поднималась, подчеркнула пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова.
"В рамках регулярных встреч Медведева с экспертами на этой неделе состоялась встреча с экспертами, в том числе с участием руководителя ЦСР Кудрина (Алексей Кудрин, галва Центра стратегических разработок — прим. РГ), на которой обсуждались вопросы совершенствования госуправления", — сообщила Тимакова. По ее словам, Кудрин представил соответствующие предложения центра.
При этом никакие вопросы персонального состава правительства на этой встрече не обсуждались, уточнила она.
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