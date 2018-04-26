Украшения для девчат

Фото Николая ПАНЧЕНКОУкрашения для девчат

Это и бронзовые медали, которые на минувшей неделе «СКИФ» получил за четвёртое место в чемпионате Женской хоккейной лиги, и статистические показатели некоторых наших девушек… В сегодняшней хоккейной подборке мы говорим не только про скифянок, но они, безусловно, центральные фигуры этого материала.

НАГРАДЫ ВРУЧИЛ МИНИСТР

В гости к хоккеисткам приехал спортивный руководитель области. В конференц-зале культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» министр спорта Сергей Панов торжественно вручил игрокам «СКИФа» заслуженные награды. Кроме того, вратарь Валерия Тараканова получила от Сергея Юрьевича удостоверение мастера спорта России.

— Нижегородский женский хоккей является зрелищным и добавляет красок в развитие хоккея в целом. Игроки «СКИФа» с каждым сезоном прогрессируют. Высокие результаты показывают юниорские команды, это достойная смена для основного состава клуба. Что касается возрастающей конкуренции со стороны соперников, то она способствует повышению качества игры нашей команды, — отметил Сергей Панов.

По словам капитана «СКИФа» Анастасии Смирновой, решающим для нас был второй круг соревнований, который позволил рассчитывать на успех. «Эти бронзовые медали стали для девушек действительно трудовыми», — сказала Анастасия.

Пресс-служба нашего хоккейного клуба напоминает, что чемпионат ЖХЛ сезона 2017/2018 годов проходил в новом формате. По итогам двухкруговой «регулярки», в которой каждая команда сыграла со всеми соперниками по четыре матча (два дома, два в гостях), участники в соответствии с набранными очками распределили между собой места с первого по седьмое. Квартет лучших завоевал право выступления в плей-офф. «СКИФ» финишировал на первом этапе четвёртым, а в полуфинале проиграл в двух встречах уфимской «Агидели». Согласно регламенту нижегородки автоматически, за счёт выхода в плей-офф, стали обладательницами бронзы — наряду с петербургским «Динамо».

От редакции добавим, что ключевыми стали поединки на льду красноярской «Бирюсы». 5 марта наша дружина победила 3:0, 6-го — 4:2, хотя после второго периода была ничья 2:2. Именно «Бирюса» заняла пятое место, отстав от нас на 3 очка («СКИФ» набрал в 24 матчах 41 очко при разнице шайб 78 — 60). Конечно, большой вклад в успех внесли тренеры «СКИФа» — Владимир Голубович (главный наставник) и Константин Михайлов

ЦИФРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Татьяна Чижова, «Команда «СКИФ» провела этот сезон уверенно и амбициозно, как результат — обеспечила себе место в кубковой четвёрке и медали ЖХЛ», — пишет сайт Женской хоккейной лиги, подводя итог регулярного чемпионата. Далее он приводит статистические данные. Так, на лёд у нас выходили 22 игрока: 3 вратаря, 8 защитников и 11 нападающих. Все 24 матча отыграли Францишка Кишш-Шимон, Елена Проворова Анастасия Смирнова , Анна Климкина, Ландыш Фаляхова, Виктория Кулишова Каролина Рантамяки и Полина Лучникова. Про последнюю скажем особо: девушка 2002 года рождения набрала 13 очков (7 + 6). Да и в целом молодёжь проявила себя хорошо. ЖХЛ назвала средний возраст команды — 21 год и 288 дней.

Лучшим бомбардиром «СКИФа» стала 19-летняя Ландыш Фаляхова, заработавшая 27 баллов (9 + 18). Это 9-й результат в лиге. Для сравнения: Анна Шохина из дмитровского «Торнадо», выигравшая гонку на первом этапе, набрала 58 очков (22 + 36). Фаляхова показала себя у нас и как лучший ассистент. Во внутреннем споре снайперов первенствовала 17-летняя Оксана Братищева — 12 заброшенных шайб. Всего у неё 24 очка и 11-е место в ЖХЛ. Лучшим защитником-бомбардиром стала 22-летняя Францишка Кишш-Шимон — 16 очков (4 + 12), это третий результат в команде, а в лиге — 27-й. Венгерка добилась у нас и наилучшего показателя полезности — плюс 10. А бомбардирский топ-30 замыкает 19-летняя Полина Болгарева — 15 баллов (7 + 8).

Кроме того, сайт ЖХЛ отмечает, что на счету игроков из Нижнего Новгорода один покер, его автор — 30-летняя Ольга Семенец. Два хет-трика удались Братищевой и Фаляховой. Самой «результативной» минутой оказалась 9-я — скифянки забили четыре гола.

Основным вратарём по ходу сезона была 19-летняя Валерия Тараканова, выступавшая за сборную России на февральской Олимпиаде. Она провела 21 игру «регулярки», четыре из которых — на 0, и пропустила 48 шайб. Коэффициент надёжности — 2,37.

Лидер среди штрафников — Полина Болгарева. В сумме она получила 60 минут штрафного времени.

Напоследок говорится, что самый «популярный» счёт в матчах с участием спортсменок из Нижнего Новгорода — 1:0 и 4:2. В официальных протоколах игр он зафиксирован по два раза.

Что касается плей-офф, то редакция «Нижегородского спорта» не может не отдать должное 16-летнему защитнику Елене Проворовой, набравшей в двух встречах с уфимской «Агиделью» 3 очка при двух заброшенных шайбах. Также 3 балла (1 + 2) — у Оксаны Братищевой. Правда, при этом обе хоккеистки имеют отрицательный показатель полезности — минус 6 и минус 4 соответственно.

К сожалению, в плей-офф не выступали призванная в сборную Венгрии Кишш-Шимон и травмированная участница Олимпиады-2018 Екатерина Лихачёва . В 18 играх первого этапа она заработала 14 очков (7 + 7) при показателе полезности плюс 6. Виктория Кулишова — другая участница корейских Игр — в 24 играх набрала 15 баллов (5 + 10) при показателе полезности плюс 2. В плей-офф у неё 2 очка (2 + 0) и минус 1. Кате сейчас 19 лет, Вике — 18.

Скажем и про статистику финского форварда Каролины Рантамяки (полное имя — Каролина Стина Маргаретха), которой 23 февраля исполнилось 40 лет. По итогам первого этапа у неё 14 очков (6 + 8) и минус 1, по итогам второго — 2 (0 + 2) и минус 5. Ветеран «СКИФа» приняла участие во всех 26 матчах.

Тема женского хоккейного клуба «СКИФ» затронута также на 6 — 7-й страницах сегодняшнего номера.

ВСТАЛ НА ПУТИ «МЕТЕОР»

А сейчас — о мальчишках. «Красные Крылья» из Нижнего Новгорода, играя во всероссийском финале «Золотой шайбы» в Дмитрове, многообещающе провели первый этап, но затем выбыли из борьбы за награды. Речь идёт о турнире в младшей возрастной группе (ребята 2007 — 2008 годов рождения).

На старте «Красные Крылья» превзошли «Луч» из города Клинцы Брянской области — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0). Пропустив на последней минуте первого 15-минутного периода при игре в меньшинстве, нижегородцы восстановили равенство через 31 секунду после начала второго отрезка — это сделал Андрей Шебалкин. Затем отличились Андрей Медведев , Никита Пискунов (за 5 секунд до конца периода), Геннадий Семёнов и Денис Ермолаев.

Во втором туре групповой стадии коллектив Николая Боровкова разгромил «Тамбовских Волчат» — 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Хет-трик оформил Владислав Трифонов , по голу забили Григорий Мельник и трое уже упомянутых ребят: Шебалкин, Медведев и Ермолаев. Все они, к слову, нападающие.

Убедительно переиграли наши хоккеисты и «Труд» из города Нарьян-Мара, который является административным центром Ненецкого автономного округа, — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). На 55-й секунде голевой почин сделал Иван Сустаев, через пять минут успех развил Пискунов. Потом шайбы забросили Егор Данилов (две), Эмир Юсупов и Денис Солодков. Форвард среди них — лишь Юсупов.

Став лучшими в своём квартете (9 очков, разница шайб — 18:1), «Красные Крылья» вышли в плей-офф, где разыгрывались места с 1-го по 16-е. И с первым же соперником, увы, не совладали. На пути волжан оказался челябинский «Метеор-Сигнал» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). На 27-й и 33-й минутах вратаря Кирилла Комарова , прежде заработавшего два «сухаря», огорчил форвард Вячеслав Бондарь. Так мы остались за пределами восьмёрки сильнейших.

Поражение ждало нижегородцев и во встрече с «Беломорцем» из Северодвинска Архангельской области — 5:6 Б (2:3, 1:2, 2:0, 0:1). Шайбы записали в свой актив Сустаев, Мельник (2:0), Шебалкин (3:3), снова Мельник (4:5) и Юсупов (5:5), причём Эмир сравнял счёт на последней минуте. Хет-трик удался нападающему северодвинцев Ивану Рыбкину

Дальше «Красные Крылья» могли довольствоваться максимум 13-м местом, но остались 14-ми. Курганское «Зауралье» они одолели — 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). Забивали у нас только два нападающих, оба — по три гола: Шебалкин (1:0, 3:1, 6:4) и Глеб Гарбуз (2:1, 4:1, 5:2). А вот вологодскому «Олимпу» мы уступили — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). И снова отличился Шебалкин, причём в этот момент «Красные Крылья» играли в меньшинстве.

В турнире младших юношей выступали 64 команды. В финале «Кристалл» из Мурома Владимирской области по буллитам взял верх над краснодарскими «Акулами» — 3:2. В матче за третье место «Метеор-Сигнал» разгромил «Викторию» (Новомосковск, Тульская область) — 10:1. Кстати, в полуфинале наши уральские обидчики потерпели поражение от «Кристалла» — 1:3.

P. S. Сборная ННГУ-ФКС (факультет физкультуры и спорта университета имени Н. И. Лобачевского) в полуфинале конференции «Запад» дивизиона «Магистр» Студенческой хоккейной лиги уступила в Тамбове команде Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) В финале тамбовская «Держава» — университет имени Г. Р. Державина — вырвала победу у ПГАФКСиТ — 4:3. Во встрече за третье место ННГУ превзошёл «Авиаторов» ( Московский авиационный институт ) — 7:4 (3:1, 2:2, 2:1), по две шайбы у нас забросили Вячеслав Плотичкин Александр Евчук . За звание чемпиона СХЛ в начале мая в Екатеринбурге поборются местный УГГУ (Уральский государственный горный университет) и «Держава». Финальная серия продлится до двух побед.

P. P. S. Три игрока ННГУ-ФКС: Владислав Каретников, Вадим Стенякин и Александр Евчук — были включены в сборную СХЛ, которая провела гостевые выставочные матчи с клубами МХЛ. Результаты встреч: «Капитан» (Ступино) — 6:0, «Русские Витязи» (Чехов) — 1:4, «Крылья Советов» (Москва) — 7:3. В последней игре Евчук и Стенякин забили по голу.