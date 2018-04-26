Команда АВИЛОН в очередной раз подтвердила свой профессиональный уровень!

В начале апреля состоялась ежегодная конференция дилеров «Мерседес-Бенц» посвященная подведению итогов 2017 года.

В направлении продаж новых автомобилей по таким критериям как, формирование команды менеджеров, достижение показателей количества продаж и удовлетворенности клиентов — титул Лучшего получил руководитель команды по продажам новых «Мерседес-Бенц» в АВИЛОН Алексей Стариков

"Безупречным стать невозможно, но стремиться — вполне. Моя первое правило, если ты что-то делаешь, то делай это хорошо, и конечно, первоочередная наша командная задача — быть дилером №1 в Москве", — заметил Алексей Стариков.

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