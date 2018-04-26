«Зенит» был разбит

Фото с сайта БК «НН» «Зенит» был разбит

Больше двух лет «Нижний» не знал побед над командами из первой четвёрки Единой лиги ВТБ. И вот свершилось! В воскресенье чёрно-белые одержали важнейшую победу над «Зенитом». Важнейшую как с ментальной точки зрения, так и с турнирной.

Нижний Новгород — Зенит (Санкт-Петербург) — 100:90 (29:20, 31:22, 23:28, 17:20). 22 апреля. КРК «Нагорный». 1651 зритель.

«НН»: Еловац (25 очков), Стребков (24), Одум (10), Веремеенко (9), Губанов (9), Комолов (8), Жбанов (6), Узинский (5), Попов (4), Григорьев, Панин.

Питерцы фактически гарантировали себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Другое дело, что они вряд ли хотят свидания с ЦСКА в следующем круге, а значит, им необходимо занять третье место. Вот только в Нижнем «Зенит» не выглядел командой, заряженной на борьбу. Судя по всему, петербуржцы, с пятью американцами и одним сербом в составе, посчитали, что выигрыш у них в кармане. Кто знает, может быть, их расслабили слова наставника БК «НН» Зорана Лукича после поражения от «Енисея»: «Мы практически потеряли шансы на выход в плей-офф»…

Оказавшись припёртыми к стенке, «горожане» выдали одну из лучших своих игр в сезоне. Только в первой половине встречи они набрали 60 очков. Один раз у хозяев был отрыв в 25 пунктов! Вдобавок «Зенит» уже на 23-й минуте из-за перебора персональных замечаний потерял своего лидера — Сергея Карасёва . Кстати, фолов в этой встрече было очень много. Команды по 39 раз выполнили штрафные броски! Помимо Карасёва у гостей досрочно закончили матч ещё четверо баскетболистов, а у нас не доиграли Пётр Губанов.и Владимир Веремеенко

Только в самой концовке «Зениту» удалось сократить отставание до семи очков. Он попытался спасти игру тактическими фолами, но это только помогло «Нижнему» увеличить счёт и третий раз в сезоне добраться до сотни. А вот команда Василия Карасёва в нынешней лиге ВТБ впервые пропустила 100 очков.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

— У нас получилась отличная первая половина. Во второй было тяжелее, потому что «Зенит» здорово добавил. Я понимаю: ему очень важно было не потерять третье место, чтобы раньше времени не встретиться с ЦСКА. Но мы выдержали, выиграли, поставили себе за победу маленький плюсик и продолжаем двигаться дальше. Горький вкус после поражения от «Енисея» никуда не ушёл. Согласитесь, в том матче и сегодня были две совершенно разные команды.

И В П %

1. ЦСКА 22 20 2 90,9 2. УНИКС 21 19 2 90,5 3. Локомотив-Кубань 20 14 6 70,0 4. Зенит 20 14 5 70,0 5. Химки 17 12 9 57,1 6. Автодор 20 11 9 55,0 7. Нижний Новгород 21 8 13 38,1 8. Парма 21 7 14 33,3 9. ВЭФ 21 7 7 14 33,3 10. Цмоки-Минск 21 7 14 33,3 11. Астана 22 7 15 31,8 12. Калев 24 6 18 25,0 13. Енисей 20 5 15 25,0 Оставшиеся матчи БК «НН»:

29 апреля. УНИКС — «Нижний Новгород». 8 мая. «Нижний Новгород» — «Автодор». 12 мая. «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

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21 и 22 апреля в ФОКе «Мещерский» состоялся открытый Кубок Нижнего Новгорода среди ветеранов, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также сборная ветеранов России 75+. Соревнования выиграла сборная ветеранов страны.

А накануне турнира 70-летний юбилей отпраздновал мастер спорта СССР Артур Викторович Погодин. Он тесно связан с баскетболом всю жизнь. За плечами — детско-юношеская спортшкола, мужская команда «Автомобилист» (Горький), в 1982 — 1987 годах — тренерская работа в ДЮСШ № 10 и школе-интернате спортивного профиля, в 1987 — 2001-м — руководство женской командой «Трудовые резервы» («Ника-Колос», «Техби»), которая неоднократно становилась призёром чемпионата страны в первой и высшей лигах. А с 2001 года и по сей день Погодин — главный тренер студенческой команды ННГАСУ (старший преподаватель, доцент кафедры физической культуры и спорта).

За годы тренерской работы Артур Викторович подготовил трёх мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта, которые достойно представляли российский и нижегородский баскетбол на международных и всероссийских состязаниях.

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29 — 30 апреля в кстовском ФОКе «Волжский берег» состоится «Финал четырёх» чемпионата области (Нижегородская любительская баскетбольная лига). У женщин в полуфинале сыграют «Виктория» (Нижний Новгород) — БК «Дзержинск», «Волна-Сбербанк» (Балахна) — БК «Кстово». У мужчин сложились следующие пары: «Волна» (Балахна) — ВНИИЭФ (Саров), «СИБУР-Кстово» — «Атомстройэкспорт» (Нижний Новгород).

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