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Еще один вид на Волгу: в Самаре построят новую набережную
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Еще один вид на Волгу: в Самаре построят новую набережную 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
Новую очередь набережной в Самаре построят на берегу Волги — в границах улицы Вилоновской и бассейна ЦСКА. В скором времени городские власти объявят конкурс на проект прогулочной зоны. Решение приняли на градостроительном совете.
— Новую очередь набережной необходимо наполнить смыслами, учитывая при этом особенности территории. Перед участниками конкурса поставят задачу разработать проект, который будет отвечать требованиям всех заинтересованных сторон. Сейчас совет займется доработкой положения о конкурсе, после чего мы объявим о сборе заявок от потенциальных участников, — рассказала глава города Елена Лапушкина.
Детальным изучением заявок займется профессиональное жюри, в состав которого войдут представители администрации, строительных компаний и архитектурного сообщества.
Впервые идею обустройства набережной на этом участке озвучили, когда главой города был Олег Фурсов. Администрация даже предоставляла эскизы прогулочной зоны.
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