Еще один вид на Волгу: в Самаре построят новую набережную

Новую очередь набережной в Самаре построят на берегу Волги — в границах улицы Вилоновской и бассейна ЦСКА. В скором времени городские власти объявят конкурс на проект прогулочной зоны. Решение приняли на градостроительном совете.

— Новую очередь набережной необходимо наполнить смыслами, учитывая при этом особенности территории. Перед участниками конкурса поставят задачу разработать проект, который будет отвечать требованиям всех заинтересованных сторон. Сейчас совет займется доработкой положения о конкурсе, после чего мы объявим о сборе заявок от потенциальных участников, — рассказала глава города Елена Лапушкина

Детальным изучением заявок займется профессиональное жюри, в состав которого войдут представители администрации, строительных компаний и архитектурного сообщества.