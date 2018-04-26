Ещё
Предвыборный фонд Илюмжинова на президентскую кампанию ФИДЕ составит €10 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предвыборный фонд Илюмжинова на президентскую кампанию ФИДЕ составит €10 млн 

Rambler News Service 2 часа назад
Предвыборный фонд Кирсана Илюмжинова на пост главы ФИДЕ составит €10 млн Об этом действующий глава организации сообщил на встрече с журналистами.
«Фонд моей предвыборной программы составит €10 млн», — сказал Илюмжинов.
Он также объявил состав своих кандидатов на посты в ФИДЕ после выборов.
На должность заместителя президента ФИДЕ предложен министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли.
«В своем president ticket (который будет представлен на выборах президента организации. — RNS) я предложил на пост заместителя президента Бехджета Пацолли», — сказал Илюмжинов на пресс-конференции.
Он также сообщил, что в случае избрания на пост главы ФИДЕ пост генерального секретаря займет американце Глен Старка. Также в руководство ФИДЕ войдут таиландка Раджадарасри Джаянкура, бельгиец Инал Шерипов и тунисец Тахар Баттих.
Выборы главы ФИДЕ пройдут в грузинском Батуми 3 октября.
Rambler News Service: последние новости
Владимир Лукин переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России Болельщики раскупили около 80% билетов на матчи ЧМ-2018 В Подмосковье начались проверки объектов ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»129
Липницкая удивила откровенным фото10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение