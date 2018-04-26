Предвыборный фонд Илюмжинова на президентскую кампанию ФИДЕ составит €10 млн

Предвыборный фонд Кирсана Илюмжинова на пост главы ФИДЕ составит €10 млн Об этом действующий глава организации сообщил на встрече с журналистами.

«Фонд моей предвыборной программы составит €10 млн», — сказал Илюмжинов.

Он также объявил состав своих кандидатов на посты в ФИДЕ после выборов.

На должность заместителя президента ФИДЕ предложен министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли.

«В своем president ticket (который будет представлен на выборах президента организации. — RNS) я предложил на пост заместителя президента Бехджета Пацолли», — сказал Илюмжинов на пресс-конференции.

Он также сообщил, что в случае избрания на пост главы ФИДЕ пост генерального секретаря займет американце Глен Старка. Также в руководство ФИДЕ войдут таиландка Раджадарасри Джаянкура, бельгиец Инал Шерипов и тунисец Тахар Баттих.

Выборы главы ФИДЕ пройдут в грузинском Батуми 3 октября.