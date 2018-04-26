В Нижнем Новгороде прошел «Матч поколений», в котором приняли участие политики, звёзды спорта и кино 

Только вдумайтесь в эту цифру: более 1,5 миллиона детей в этом сезоне приняли участие в Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ»! И Нижегородской области выпала большая честь — принять по 20 лучших команд девушек и юношей в суперфинале соревнований (14 — 21 апреля), которые являются самыми массовыми в нашей стране.
Венцом яркого праздника стал «Матч поколений», в котором приняли участие политики, звёзды спорта и кино. На паркете культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» появилась целая россыпь звёзд, которым противостояли их дети. Хотя некоторые из них уже давно не дети! В команде старшего поколения были Сергей Базаревич, Валерий Тихоненко, Сергей Панов, Светлана Антипова, Светлана Абросимова… Овациями заполненный дворец встретил Зорана Лукича, которого все привыкли видеть в строгом костюме, а не в спортивной майке и шортах. Ну а больше всего аплодисментов, пожалуй, досталось актёрам популярного фильма «Движение вверх», которые порадовали публику своими точными попаданиями. Среди них Андрей Смоляков (в кино он сыграл роль председателя Федерации баскетбола СССР), Кирилл Зайцев (Сергей Белов) и Джеймс Тратас (Модестас Паулаускас).
— Потрясающая обстановка во дворце! — не скрывал своих эмоций олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко. — Я объехал много регионов и могу сказать, что в Нижнем Новгороде получилось одно из лучших шоу. Посмотрите, как много отличных спортсменов, тысячи зрителей! Если честно, я удивлён, насколько повлиял на людей фильм «Движение вверх». Насколько выросла любовь к баскетболу в стране! Почему бы этой игре не выйти в России на первые роли?
Естественно, игра проходила в шутливой, непринуждённой обстановке. Порой засчитывались даже 4-очковые броски! А известная в недавнем прошлом баскетболистка Ирина Сумникова в одном из эпизодов отобрала у арбитра свисток и принялась судить матч. Спор отцов и детей, как это и должно быть, разрешился миром: ничья — 74:74.
Если же говорить о главных матчах ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», то борьбы в финалах не получилось. В состязаниях девушек команда «Дельфин» из Екатеринбурга уверенно разобралась с «Темпом» (Березники) — 94:48. Бронза — у новосибирского «Истока». Павловский «БЭМС» финишировал на 14-месте. А вот ребята из Павлова выступили успешнее. «White Stars» выиграли в группе три матча, уступив лишь будущим чемпионам, «Кузнецким совам», из Новокузнецка. Далее в четвертьфинале павловчане взяли верх над «Байкалом» (Улан-Удэ) — 59:57, но в полуфинале неудачная концовка не позволила пройти «Олимпию» (Ржев) — 56:66. Затем наши обидчики не смогли оказать сопротивление «Кузнецким совам» — 57:91, а «White Stars» в драматичном поединке за бронзу уступили «Восточному урагану» из Благовещенска — 58:63.
На пресс-конференции мы спросили и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского о строительстве вместительной арены для игровых видов спорта, в которой, безусловно, нуждаются очень многие.
— Конечно, такие планы у нас есть, — ответил Дмитрий Валерьевич. — Это должен быть стадион-трансформер, где найдётся место не только баскетболу, но и волейболу, спортивной и художественной гимнастике, другим видам спорта. Кроме того, не забываем мы и о ледовой арене примерно на 12 — 15 тысяч зрителей, где будет проводить свои матчи «Торпедо». Ко всему этому мы будем двигаться поэтапно.