В Нижнем Новгороде прошел «Матч поколений», в котором приняли участие политики, звёзды спорта и кино

Только вдумайтесь в эту цифру: более 1,5 миллиона детей в этом сезоне приняли участие в Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ»! И Нижегородской области выпала большая честь — принять по 20 лучших команд девушек и юношей в суперфинале соревнований (14 — 21 апреля), которые являются самыми массовыми в нашей стране.

— Потрясающая обстановка во дворце! — не скрывал своих эмоций олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко . — Я объехал много регионов и могу сказать, что в Нижнем Новгороде получилось одно из лучших шоу. Посмотрите, как много отличных спортсменов, тысячи зрителей! Если честно, я удивлён, насколько повлиял на людей фильм «Движение вверх». Насколько выросла любовь к баскетболу в стране! Почему бы этой игре не выйти в России на первые роли?

Естественно, игра проходила в шутливой, непринуждённой обстановке. Порой засчитывались даже 4-очковые броски! А известная в недавнем прошлом баскетболистка Ирина Сумникова в одном из эпизодов отобрала у арбитра свисток и принялась судить матч. Спор отцов и детей, как это и должно быть, разрешился миром: ничья — 74:74.

Если же говорить о главных матчах ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», то борьбы в финалах не получилось. В состязаниях девушек команда «Дельфин» из Екатеринбурга уверенно разобралась с «Темпом» (Березники) — 94:48. Бронза — у новосибирского «Истока». Павловский «БЭМС» финишировал на 14-месте. А вот ребята из Павлова выступили успешнее. «White Stars» выиграли в группе три матча, уступив лишь будущим чемпионам, «Кузнецким совам», из Новокузнецка. Далее в четвертьфинале павловчане взяли верх над «Байкалом» (Улан-Удэ) — 59:57, но в полуфинале неудачная концовка не позволила пройти «Олимпию» (Ржев) — 56:66. Затем наши обидчики не смогли оказать сопротивление «Кузнецким совам» — 57:91, а «White Stars» в драматичном поединке за бронзу уступили «Восточному урагану» из Благовещенска — 58:63.

На пресс-конференции мы спросили и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского о строительстве вместительной арены для игровых видов спорта, в которой, безусловно, нуждаются очень многие.

— Конечно, такие планы у нас есть, — ответил Дмитрий Валерьевич. — Это должен быть стадион-трансформер, где найдётся место не только баскетболу, но и волейболу, спортивной и художественной гимнастике, другим видам спорта. Кроме того, не забываем мы и о ледовой арене примерно на 12 — 15 тысяч зрителей, где будет проводить свои матчи «Торпедо». Ко всему этому мы будем двигаться поэтапно.