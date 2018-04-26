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Во время тестового матча будет организована парковка около аквапарка
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Во время тестового матча будет организована парковка около аквапарка 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
От парковки необходимо будет идти к стадиону по тротуару вдоль Волжского шоссе.
Напомним, до стадиона можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае. Движение маршрутов начинается за четыре часа до матча и заканчивается через три часа после проведения матча.
При наличии билета на матч проезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S7 и в трамвайном маршруте S5 бесплатный.
Первым тестовым матчем станет встреча «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом» в рамках первенства ФНЛ. Игра пройдет 28 апреля. Ее смогут посетить около 15 тыс. человек — 30% от полной загрузки. Это является требованием ФИФА. Во время матча будут тестироваться все системы и сервисы.
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