Во время тестового матча будет организована парковка около аквапарка

От парковки необходимо будет идти к стадиону по тротуару вдоль Волжского шоссе.

Напомним, до стадиона можно будет добраться на специальных шаттлах и скоростном трамвае. Движение маршрутов начинается за четыре часа до матча и заканчивается через три часа после проведения матча.

При наличии билета на матч проезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S7 и в трамвайном маршруте S5 бесплатный.

Первым тестовым матчем станет встреча «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом» в рамках первенства ФНЛ. Игра пройдет 28 апреля. Ее смогут посетить около 15 тыс. человек — 30% от полной загрузки. Это является требованием ФИФА. Во время матча будут тестироваться все системы и сервисы.