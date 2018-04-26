Ринат Билялетдинов: Казалось, мы на правильном пути…

Лишь три месяца проработал в Хабаровске Ринат Билялетдинов . «ССФ» расспросил тренера о причинах расставания со СКА, фаворитах Лиги чемпионов и задумках Станислава Черчесова. ​

«НЕ Я ПЕРВЫЙ, НЕ Я ПОСЛЕДНИЙ»

— Понимаете, почему вас уволили из СКА? — Руководство сказало, что причина расставания проста — нет побед. Действительно ничьи — не выигрыши. А в случае с Кубком России ничейный результат в основное время можно приравнять к поражению. Увы, за то время, что был в клубе, не получилось наладить атакующие действия. Во многом это связано с тем, что Канунников пришел после первого весеннего тура, другой форвард (Мирослав Маркович. — Прим. ред.) был травмирован, а польский нападающий (Лукаш Секульски. — Прим. ред.) появился в команде после кубкового матча. Мне не хватило времени подстроить коллективные действия под уровень мастерства футболистов линии атаки.

— Руководство изначально ставило задачу — победить здесь и сейчас? — Когда велись переговоры, звучало две цели. Первая — сформировать боеспособный коллектив, который в случае вылета из премьер-лиги сумеет за один сезон вернуться в элитный дивизион и выступать там на хорошем уровне. Вторая — по возможности не вылететь в ФНЛ. Но мне досталась команда, у которой в пассиве было шесть поражений подряд и последнее место в таблице. Из такой ситуации сложно вылезти. Показалось, что мы пришли к такому решению: я заключаю контракт на полтора года и за это время готовлю молодых ребят к возвращению в РФПЛ, но победы по ходу текущего сезона тоже никто не отменял. Также сказал руководству, что если нужен результат здесь и сейчас, надо купить пять-шесть опытных человек, которые смогут выполнить поставленную задачу. Но где их взять? В итоге пошли путем развития молодежи. Видимо, ситуация и ориентиры поменялись спустя несколько туров. Жаль, не получилось поработать подольше. Ребята начали прогрессировать, последняя игра с «Ахматом», по-моему, показала, что мы на правильном пути. А для меня это было главным. Но, играя вничью, очковый разрыв не ликвидируешь.

Максим Канунников (№20), перебравшись в Хабаровск в начале марта, не помог команде избежать вылета. Фото Gettyimages.ru — Все ли вам выплатили? — Клуб выполнил все обязательства, о которых мы договорились. Учитывая финансовую ситуацию, это не такие гигантские деньги для руководства, но и не нулевые для меня. Считаю, мы поняли друг друга.

— Ваша отставка — удар по самолюбию? — Нормальным процессом такую ситуацию точно назвать нельзя. Удар по самолюбию? Смотря как к этому отнестись. Если ты не можешь что-то поменять, измени отношение к моменту. Я так и сделал. Конечно, обидно, что не удастся подготовить СКА к сезону летом. Мне казалось, команда пошла в гору и мы на правильном пути… Сожалею, что сложившаяся ситуация не позволила дождаться положительных результатов. Но не я первый, не я последний.

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня : Мы еще попьем крови

— Местная пресса писала, что команда под вашим руководством скорее отбивалась, чем играла в футбол. — У каждого свое видение ситуации. Я не собирался строить тактику, уповая только на оборону. Но есть такое понятие, как уровень противодействия соперника. Другой клуб же не с улицы пришел. Ты планируешь одно, предъявляешь требования, а получается не всегда так, как задумано. Не всегда хватает уровня мастерства, чтобы показывать свой футбол. А чтобы его повысить, нужно время. Мы бы и рады играть против «Спартака» в атаку. Но зачастую футболист психологически не может сделать то, что у него получается на тренировках. Сложно от ребят, которые только вышли из ФНЛ или молодежки, требовать игры на уровне Промеса. Нас «Спартак» вынудил действовать вторым номером. С ходу наладить контратакующую игру не получилось. Так можно и «Спартаку» предъявить, что он не показывал свой футбол против «Ливерпуля». А «Локомотив», который без пяти минут чемпион РФПЛ, почему-то тоже не проявил лучших качеств в матчах с «Атлетико». У медали всегда две стороны.

— В чем видите главную проблему таких клубов, как СКА? — Буду говорить только за Хабаровск. В целом руководство клуба делает все для того, чтобы клуб жил. Но у команд из-за Урала, особенно из Восточной Сибири и Дальнего Востока, есть один большой минус, который нельзя исправить: перелеты, отнимающие много времени. Вместо того чтобы учить ребят, мы их постоянно восстанавливаем. В итоге тренировочный процесс уходит в песок, как вода. Можно этому сопротивляться. Например, дробить команду, оставляя одну группу футболистов только для матчей в Хабаровске, а другую — условно в Москве.

А еще надо растить своих. Футболисты, которые привыкли к нагрузкам в таких клубах, как СКА, и держат свой уровень мастерства в условиях Зауралья, ценнее любого тренера, ведь только они осуществляют тренерские замыслы на поле. Эти люди должны адаптироваться к условиям жизни, перелетам, нагрузкам. Но растить своих сложно, ведь во втором дивизионе за Уралом играет всего шесть команд. Где футболистам набираться опыта?

«НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ЧЕРЧЕСОВА»

— Поговорим о Лиге чемпионов. Имеет ли право команда, которая в первом матче победила 3:0, проиграть двухраундовое противостояние? — Конечно, нет, но спокойно может это сделать (улыбается). Есть только одна причина, почему такое происходит: недооценка соперника. Помню, как Эмери в «ПСЖ» критиковали после поражения от «Барселоны». Мол, он выбрал трусливую тактику, и так далее. Но то была не трусливая тактика, а игра от результата первой встречи. И если бы не левый пенальти на Суаресе, Эмери носили бы на руках и говорили про грамотно выбранную схему.

Что мы увидели в противостоянии «Ромы» и «Барселоны»: после крупной победы возникает желание сыграть на классе, спокойнее. Тебе кажется, что раз в первом матче все прошло идеально, то и во втором будет как минимум не хуже. Наставник может хоть каждый день доказывать подопечным, что еще ничего не выиграно. А потом футболист остается один на один с собой — и… Очень удобно по итогам неудачного поединка все свалить на тренера. Но делить ответственность надо как минимум пополам.

27 марта. Россия — Франция — 1:3. В новом году команда Черчесова пока только проигрывает. Фото Ильи Смирнова

— «Бавария» уже объявила имя нового главного тренера. Это может негативно сказаться на команде? — Нет. В Европе другая культура отношений. В России, что греха таить, и в наше время были мысли у футболистов: «Раз тренер уходит, зачем мне его слушать?» Вероятно, и в настоящее время наши игроки так думают. В Европе другой менталитет. Не исключаю, что Юпп Хайнкес уйдет на победной ноте, выиграв Лигу чемпионов. Но главный фаворит — «Реал»

— Что думаете об игре нашей сборной с Бразилией и Францией? — Встречаться всегда надо только с сильными соперниками. Даже если они тебя уверенно обыгрывают. Зачем тешить себя победами над футбольными карликами? Считаю, у Черчесова правильные задумки. Он выбрал схему и не шарахается из стороны в сторону, правильно использует футболистов. Но Станислав Саламович не может дать спортсмену дополнительной скорости, способен немного ее подшлифовать скоростно-силовой работой, но не более. И тут мы возвращаемся к уровню сопротивления соперника. Если у нас нет скоростных центральных защитников, что тренер способен сделать? Только ждать, когда вырастут новые. В такой ситуации Черчесова нужно поддержать. Он пытается выжать максимум из каждого игрока. А это признак тренерского мастерства.

— То есть все плохо? — Я так не считаю. В официальных матчах все равно все будет по-другому. У сборной есть командный дух, в коллективе нормальная обстановка. Все парни бьются. За счет самоотдачи и игровой дисциплины мы можем выйти из группы.