Отец Алины Кабаевой окажет поддержку халяльному бизнесу в Ноябрьске

26 апреля 2018 года самый крупный город на Ямале посетил отец легендарной спортсменки и депутата Алины Кабаевой. Марат Кабаев известен в исламских кругах не только благодаря знаменитой дочери, но и как президент «Международной ассоциации исламского бизнеса» (МАИБ).

МАИБ работает в России и странах СНГ с 2016 года. Миссия ассоциации оказать поддержку бизнесу и торговле на основе исламских ценностей. МАИБ помогает партнёрам найти надёжных инвесторов, выйти на федеральный, международный уровень и получить юридическую консультацию.

В Ноябрьске проживают множество мусульман. Львиную долю исламской общины составляют татары, башкиры и азербайджанцы. Уровень религиозности с момента постройки соборной мечети значительно вырос. Торговля и местный бизнес мгновенно отреагировали на возросший спрос. За это время в Ноябрьске открылось 4 халяльных кафе, в гипермаркетах организованы отдельные полки для халяльной продукции. Приезд главы крупнейшей ассоциации исламского бизнеса пришёлся очень кстати.

Марат Кабаев посетил Ноябрьск впервые. В планах главы ассоциации исламского бизнеса было познакомится с предпринимательским сообществом южных ворот Ямала, рассказать им о комитете сертификации халяльной продукции и возможности продвижения своего дела по каналам МАИБ. Местным предпринимателям пришлась по вкусу идея поиска инвесторов через сайт и деловые круги исламской ассоциации.

Кроме предложений для бизнеса, Кабаев старший привёз в Ноябрьск программы развития спорта и образования в городе. Свои предложения Марат Вазихович обсудил на встречи с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым . После высокого гостя пригласили на открытие турнира по мини-футболу и завершилась встреча в соборной мечети города Ноябрьска. Там глава МАИБ поближе познакомился с исламской общиной города.

(Слева на право): Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов и руководитель «Международной ассоциации исламского бизнеса» Марат Кабаев