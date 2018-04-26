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AIBA отчиталась перед МОК о ходе реформ в организации
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AIBA отчиталась перед МОК о ходе реформ в организации 

Р-Спорт 1 час назад
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) предоставила Международному олимпийскому комитету (МОК) отчет о реформах в организации, сообщает insidethegames.biz.
Исполнительный директор AIBA Том Вирджетс заявил в своем письме, что главной задачей в организации стала финансовая прозрачность во всех областях. «По пути к более процветающей AIBA мы стремимся достичь прозрачности на всех уровнях, — сообщил Вирджетс. — Этот доклад является всего лишь первым из многих шагов для новой организации». Также в докладе содержится информация о текущих и будущих действиях в области управления финансов и спортивной «чистоте».
Ранее МОК прекратил выплаты в адрес AIBA и оставил за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 в Токио. Одновременно с санкциями началось расследование внутри организации из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях. AIBA должна была предоставить доклад МОК не позднее 30 апреля.
В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. В конце месяца чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации. Исполняющим обязанности работал вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, в конце января и. о. президента AIBA стал Гафур Рахимов.
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