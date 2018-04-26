Волейбольный «Владимир» хотят спасти

Фото с ресурса vc-vladimir.ru Спасти волейбольную команду «Владимир» или похоронить один из двух профессиональных клубов (есть еще футбольное «Торпедо») отстаивающих честь нашего города в чемпионатах страны? Сегодня ответ на этот вопрос попытались найти депутаты владимирского горсовета.

Как мы уже сообщали на прошлой неделе (читайте статью «Волейбольный клуб „Владимир“ на грани распада»), до 30 апреля клубу необходимо подать заявку на участие в чемпионате страны среди команд высшей лиги «Б» сезона 2018-2019 годов. Вот только на счетах клуба ноль рублей и ноль копеек, а встревоженный начальник команды Андрей Булгаков обратился за помощью в «ТВ МИГ» с просьбой помочь ему спасти клуб от развала.

Напомним, что при утверждении бюджета на 2018 год депутаты горсовета вдвое сократили расходы на содержание команды, уменьшив финансирование на 5,2 млн рублей. При этом в мэрии обещали сохранить клуб «Владимир» и перевести его на внебюджетные источники финансирования.

На заседании комитета по бюджетной и налоговой политике депутаты накануне приняли решение заслушать первого зама главы горадминистрации Владимира Гарёва (на общественных началах он занимает пост президента волейбольного клуба «Владимир»), однако на заседании горсовета Гарёв сегодня так и не появился. Депутат Дмитрий Кушпита возмутился, что вопрос, рекомендованный комитетом, так и не включили в повестку дня.

— Все волейболисты с 30 апреля будут уволены, с ними планируется расторгнуть контракты, — сообщил коллегам депутат Дмитрий Кушпита. — До конца апреля нужно подать заявку на участие в следующем чемпионате, а 5 августа необходимо внести первый взнос — 87 тысяч рублей, ну и для того, чтобы провести, по крайней мере первый круг чемпионата России, требуется около 5 миллионов, которые мы с вами и сняли с этого года. Поэтому я прошу вынести вопрос на президиум. Я понимаю, что спонсоров найти невозможно. Если уж администрация не может найти спонсоров, то откуда клуб сам может найти спонсоров, поэтому просто так бросать клуб в свободное плавание, я считаю, что это неправильно и нецелесообразно.

Хороший оратор Дмитрий Кушпита по ходу своей речи становился всё красноречивей и вскоре обсуждение вопроса о судьбе волейбольной команды перешло в более широкую плоскость — владимирского спорта в целом. Оппонентом депутата стала глава города Ольга Деева и дискуссия получилась жаркой.

Дмитрий Кушпита: — Нужно сохранить клуб «Владимир», иначе мы с вами так и будем находится на обочине спортивных праздников. Сейчас будет проходить чемпионат мира, а мы, чтобы потешить свое самолюбие, придумали какое-то название «Культурная столица чемпионата мира».

Ольга Деева: — Дмитрий Юрьевич, чего то я не поняла по поводу культурной столицы, это разве плохо? Владимир — единственный город в стране, который может похвастаться такими замечательными…

Дмитрий Кушпита: — Да мы с вами все время какие-то единственные в стране. Я просто смотрю на баннер, который у нас на бассейне на Мира («Городской центр здоровья», в котором проводит свои игры ВК «Владимир» — Авт.), там написано: «Владимир город чемпионов». Извините, но мы уже с вами давным-давно перестали быть городом чемпионов. У нас уже нет хоккейного клуба…

Ольга Деева: — Я с вами не соглашусь.

Дмитрий Кушпита: — Это ваше мнение, а я человек все-таки от спорта, и могу с вами долго дискутировать.

Ольга Деева: — Вам надо читать нашу спортивную газету.

Дмитрий Кушпита: — Конечно, и «Вашу газету» я читаю. Я все читаю, что приходит мне в почтовые ящики. А на счет культурной столицы ситуация следующая: мы просто хотим потешить свое самолюбие. Никакого отношения к спорту это не имеет.

Под занавес дискуссии Ольга Деева все-таки поблагодарила Дмитрия Кушпиту за «правильно поднятые вопросы» и согласилась, что перспективы клуба следует тщательно обсудить на президиуме.

Сразу после заседания у входа в «оранжевый дом» еще один «депутат от спорта» Валерий Пузанов встретился с первым замом главы горадминистрации Владимиром Гарёвым. Президент ВК «Владимир» дал личную гарантию участия клуба в следующем чемпионате страны:

— В ближайшие дни подаем заявку во всероссийскую федерацию волейбола, обязательно будем играть в грядущем сезоне.

Видимо, поиск спонсоров, которым по поручению сити-менеджера Андрея Шохина занимается Гарёв, все-таки дал какие-то результаты. Правда, называть потенциальных спонсоров в мэрии пока не хотят — видимо, до момента заключения партнерских соглашений.