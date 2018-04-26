Фото со страницы «Оргхима» в соцсети «ВКонтакте»Замахнёмся на медали?
В год своего дебюта в высшей лиге чемпионата России нижегородский «Оргхим» уже сделал большое дело — вышел в плей-офф. Но почему бы не помечтать о большем?
ЛГТУ-Липецк — Оргхим (Нижегородская область) — 3:12 (1:5). 21 апреля. Спорткомплекс ЛГТУ. 70 зрителей.
Голы: Бадиков (15), Самохин (43), Курочкин (49) — Телегин (4), Серебряков (22, 25, 29, 36), Навальнев (24), Ющенко (25, 27), Смородин (33), Святкин (35, 38, 41).
«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 39); Ющенко, Святкин, Голубев, Смородин; Телегин, Серебряков, Зайцев, Навальнев; Глынин, Сурин, Кулагин, Бритов.
Предупреждения: Войнов (13) — не было.
Судьи: Давыдов (Москва), Сапрыкин (Елец).
Подопечным Рашида Камалетдинова необходима была победа, так как в параллельном матче «МосПолитех» неожиданно разгромил «Спартак» (8:1). Но рука помощи от столичных земляков не помогла нашим конкурентам в борьбе за четвёртое место в конференции «Запад». В поединке с аутсайдером «Оргхим» осечки не допустил, одержав свою самую крупную победу в сезоне.
Теперь в четвертьфинале нас ждёт победитель «Востока» — БЛиК из города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом сезоне эта команда была на первом этапе только шестой, но, укрепив ряды, она вырвалась в лидеры. В 30 матчах БЛиК одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Забит 151 гол, пропущено 58. Необходимо отметить, что на «Востоке» была туровая система (всего — 10 туров), команды играли по три дня подряд. Соответственно, и формат встреч отличался от того, что на «Западе», — 2 тайма по 20 минут. В плей-офф же БЛиКу надо будет перестраиваться на формат 2 тайма по 25 минут.
По регламенту соревнований, команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, ответный матч проводит на домашней площадке. Поэтому первая игра пройдёт в нижегородском ФОКе «Мещерский» в понедельник, 30 апреля. Начало — в 11.30. Обращаем ваше внимание, что это выходной день. Второй поединок состоится 5 мая. Если команды обменяются выигрышами, то победитель будет определён по разнице забитых и пропущенных мячей. Если она окажется одинаковой, то будут учитываться голы, забитые на чужом поле. Если и этот показатель окажется идентичным, то соперников ждёт дополнительное время — 2 тайма по 5 минут. При ничейном исходе всё решит серия 6-метровых штрафных ударов.
Другие четвертьфинальные пары составили «Алмаз-АЛРОСА» — «Тюмень-дубль», КПРФ-2 — «Факел» (Сургут), ЗИК (Екатеринбург) — «Спартак».
Итоговая таблица. Конференция «Запад»
И В Н П М О 1. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 26 22 1 3 173-72 67 2. КПРФ-2 (Москва) 26 20 3 3 123-54 63 3. Спартак (Москва) 26 19 3 4 154-87 60 4. Оргхим (Нижегородская область) 26 15 2 9 135-103 47 5. МосПолитех (Москва) 26 14 3 9 113-104 45 6. Волга-Саратов 26 12 3 11 92-82 39 7. Ядран (Казань) 26 12 2 12 134-115 38 8. Заря (Якутск) 26 11 2 13 110-123 35 9. Динамо (Московская область) 26 9 2 15 105-128 29 10. Элекс-Фаворит (Рязань) 26 8 4 14 109-116 28 11. Хазар (Астрахань) 26 6 4 16 77-128 22 12. Красная гвардия (Москва) 26 6 3 17 72-134 21 13. Газпром-Югра-дубль (Югорск) 26 5 3 18 83-139 18 14. ЛГТУ-Липецк 26 4 3 19 81-176 15 Бомбардиры: Никита Хромых («Ядран») — 46 мячей, Денис Голунов («Элекс-Фаворит») — 41, Денис Целюх («Алмаз-АЛРОСА») — 34, Максим Серебряков («Оргхим») — 33, Сергей Орлов («Динамо») — 30.
Автор: Дмитрий СЛАВИН