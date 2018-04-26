Замахнёмся на медали?

Фото со страницы «Оргхима» в соцсети «ВКонтакте»Замахнёмся на медали?

В год своего дебюта в высшей лиге чемпионата России нижегородский «Оргхим» уже сделал большое дело — вышел в плей-офф. Но почему бы не помечтать о большем?

ЛГТУ-Липецк — Оргхим (Нижегородская область) — 3:12 (1:5). 21 апреля. Спорткомплекс ЛГТУ. 70 зрителей.

Голы: Бадиков (15), Самохин (43), Курочкин (49) — Телегин (4), Серебряков (22, 25, 29, 36), Навальнев (24), Ющенко (25, 27), Смородин (33), Святкин (35, 38, 41).

«Оргхим»: Рябинин (Боронин, 39); Ющенко, Святкин, Голубев, Смородин; Телегин, Серебряков, Зайцев, Навальнев; Глынин, Сурин, Кулагин, Бритов.

Предупреждения: Войнов (13) — не было.

Судьи: Давыдов (Москва), Сапрыкин (Елец).

Подопечным Рашида Камалетдинова необходима была победа, так как в параллельном матче «МосПолитех» неожиданно разгромил «Спартак» (8:1). Но рука помощи от столичных земляков не помогла нашим конкурентам в борьбе за четвёртое место в конференции «Запад». В поединке с аутсайдером «Оргхим» осечки не допустил, одержав свою самую крупную победу в сезоне.

Теперь в четвертьфинале нас ждёт победитель «Востока» — БЛиК из города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом сезоне эта команда была на первом этапе только шестой, но, укрепив ряды, она вырвалась в лидеры. В 30 матчах БЛиК одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Забит 151 гол, пропущено 58. Необходимо отметить, что на «Востоке» была туровая система (всего — 10 туров), команды играли по три дня подряд. Соответственно, и формат встреч отличался от того, что на «Западе», — 2 тайма по 20 минут. В плей-офф же БЛиКу надо будет перестраиваться на формат 2 тайма по 25 минут.

По регламенту соревнований, команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, ответный матч проводит на домашней площадке. Поэтому первая игра пройдёт в нижегородском ФОКе «Мещерский» в понедельник, 30 апреля. Начало — в 11.30. Обращаем ваше внимание, что это выходной день. Второй поединок состоится 5 мая. Если команды обменяются выигрышами, то победитель будет определён по разнице забитых и пропущенных мячей. Если она окажется одинаковой, то будут учитываться голы, забитые на чужом поле. Если и этот показатель окажется идентичным, то соперников ждёт дополнительное время — 2 тайма по 5 минут. При ничейном исходе всё решит серия 6-метровых штрафных ударов.

Другие четвертьфинальные пары составили «Алмаз-АЛРОСА» — «Тюмень-дубль», КПРФ-2 — «Факел» (Сургут), ЗИК (Екатеринбург) — «Спартак».

Итоговая таблица. Конференция «Запад»