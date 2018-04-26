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Песков ответил критикам МЧС
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Песков ответил критикам МЧС 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
«Мы видели те материалы, — прокомментировал по просьбе журналистов расследования и авторские передачи в СМИ на тему причин произошедшего в Кемерове пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Вместе с тем, если говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией в Кемерове, то их пока нет, и достоверно их может предоставить только Следственный комитет».
"Следственный комитет постоянно информирует о ряде нарушений выявленных фактов, многие из них чудовищные…, — заметил Песков. — Авторские материалы не во всем сходятся с информацией по линии ведомства".
"Говорить, что все развалено, когда огромное количество пожарных тушат пожары на просторах страны и спасают тысячи граждан, которые страдают от паводков… То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию", — считает он. «Руководству страны все проблемы известны, — заверил представитель Кремля. — Президент самым плотным образом держит под контролем работу этого ведомства, к сожалению, она часто бывает востребована».
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