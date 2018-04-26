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ЦППК может внедрить возможность оплаты проезда через ж/д турникеты с помощью баланса карты «Стрелка»
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ЦППК может внедрить возможность оплаты проезда через ж/д турникеты с помощью баланса карты «Стрелка» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует внедрить возможность оплаты проезда на турникетах ж/д станций с помощью электронного кошелька карты «Стрелка». Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил начальник управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов.
«Мы разрабатываем возможность, чтобы пассажир смог на турникете приложить карту «Стрелка» и проходить на перрон. То есть оплачивать проезд непосредственно картой. Мы обратились в Минтранс области, чтобы они выступили с такой инициативой» — сказал И. Евдокимов.
И. Евдокимов также отметил, что технически возможно реализовать такую опцию с картой «Стрелка», но не с картой «Тройка».
По словам замминистра транспорта Московской области Святослава Иванова, устав железнодорожного транспорта такой вид билета как электронный кошелек не предусматривает. «Мы собираемся выступить с инициативой для принятия соответствующего изменения федерального законодательства», — сказал С. Иванов.
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