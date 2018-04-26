ЦППК может внедрить возможность оплаты проезда через ж/д турникеты с помощью баланса карты «Стрелка»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует внедрить возможность оплаты проезда на турникетах ж/д станций с помощью электронного кошелька карты «Стрелка». Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил начальник управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов

«Мы разрабатываем возможность, чтобы пассажир смог на турникете приложить карту «Стрелка» и проходить на перрон. То есть оплачивать проезд непосредственно картой. Мы обратились в Минтранс области, чтобы они выступили с такой инициативой» — сказал И. Евдокимов.

И. Евдокимов также отметил, что технически возможно реализовать такую опцию с картой «Стрелка», но не с картой «Тройка».