В Кремле назвали лукавой позицию Британии по борьбе с офшорами

В Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет собственные офшоры, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков , передаёт РИА «Новости»

«Ряд стран, в том числе Великобритания, занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории имеют вот такие финансовые и налоговые лакуны. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — отметил представитель Кремля.

По его словам, факт размещения средств в подобных финансовых инструментах не является законным и это обстоятельство следует учитывать, но если сами средства являются нелегально полученными доходами, то «это совсем другая история».

«Россия, соответствующие органы в Российской Федерации, в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — подчеркнул Песков.

Ранее газета The Times сообщила, что официальный Лондон раздумывает над возможностью раскрытия имён россиян, которые хранят активы на её территориях.