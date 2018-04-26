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В Кремле назвали лукавой позицию Британии по борьбе с офшорами
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В Кремле назвали лукавой позицию Британии по борьбе с офшорами 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет собственные офшоры, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».
«Ряд стран, в том числе Великобритания, занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории имеют вот такие финансовые и налоговые лакуны. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — отметил представитель Кремля.
По его словам, факт размещения средств в подобных финансовых инструментах не является законным и это обстоятельство следует учитывать, но если сами средства являются нелегально полученными доходами, то «это совсем другая история».
«Россия, соответствующие органы в Российской Федерации, в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — подчеркнул Песков.
Ранее газета The Times сообщила, что официальный Лондон раздумывает над возможностью раскрытия имён россиян, которые хранят активы на её территориях.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что ведомство постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявило множество сомнительных операций.
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