Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету — 2018»

Для участия в конкурсе нужно написать небольшую историю на определённую тему, которую участники могут выбрать сами из 4-х предложенных. Возраст участников — от 50 лет. Конкурсанты должны рассказать, как интернет облегчил их жизнь, помог реализоваться и развиваться. К короткому рассказу нужно прикрепить фотографию и отправить свою работу на участие в конкурсе, но для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте «Азбука интернета».

Напомним, что впервые этот конкурс состоялся в 2015. С того времени количество людей увеличивается. В 2017 году со всей страны заявку на участие отправили более 3 тысяч участников с разных регионов России. От Югры участие приняло 81 человек.

Среди остальных регионов, Ханты-Мансийский округ занял 12 место в номинации «Самый активный регион» из 78 регионов, принимавших участие в конкурсе.

Этот мероприятие организовано для того, что повысить компьютерную грамотность людей пенсионного и предпенсионного возраста, увеличить количество пользователей портала госуслуг, помочь людям преклонного возраста в адаптации и самореализации в современном мире.