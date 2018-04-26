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Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету — 2018»
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Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету — 2018» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С каждым годом конкурс «Спасибо интернету», организованный крупнейшей телекоммуникационной компанией «Ростелеком» при поддержке Пенсионного фонда России, набирает обороты и охват участников.
Для участия в конкурсе нужно написать небольшую историю на определённую тему, которую участники могут выбрать сами из 4-х предложенных. Возраст участников — от 50 лет. Конкурсанты должны рассказать, как интернет облегчил их жизнь, помог реализоваться и развиваться. К короткому рассказу нужно прикрепить фотографию и отправить свою работу на участие в конкурсе, но для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте «Азбука интернета».
Напомним, что впервые этот конкурс состоялся в 2015. С того времени количество людей увеличивается. В 2017 году со всей страны заявку на участие отправили более 3 тысяч участников с разных регионов России. От Югры участие приняло 81 человек.
Среди остальных регионов, Ханты-Мансийский округ занял 12 место в номинации «Самый активный регион» из 78 регионов, принимавших участие в конкурсе.
Этот мероприятие организовано для того, что повысить компьютерную грамотность людей пенсионного и предпенсионного возраста, увеличить количество пользователей портала госуслуг, помочь людям преклонного возраста в адаптации и самореализации в современном мире.
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