Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Анжи»

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле «Анжи». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кантемир Берхамов и Стопилла Сунзу, а за махачкалинцев отличился Арсен Хубулов

«Арсенал» (39 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, «Анжи» (24) находится на 14-й строчке. После сегодняшней неудачи махачкалинцы потеряли даже теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать вылета в ФНЛ и участия в переходных матчах.