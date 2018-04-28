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Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Анжи»
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Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Анжи» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле «Анжи». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кантемир Берхамов и Стопилла Сунзу, а за махачкалинцев отличился Арсен Хубулов.
«Арсенал» (39 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, «Анжи» (24) находится на 14-й строчке. После сегодняшней неудачи махачкалинцы потеряли даже теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать вылета в ФНЛ и участия в переходных матчах.
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